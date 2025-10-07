Marta Peñate rompe a llorar en 'Supervivientes All Stars' instantes antes de su boda y toma una difícil decisión: "Siento que he traicionado a Tony"
Marta Peñate y Tony Spina se casan este martes, en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', y la colaboradora y exconcursante -además de ganadora- del 'All Stars' no ha podido evitar emocionarse en la primera conexión que ha mantenido con Jorge Javier Vázquez desde los Cayos Cochinos, a poco de que se vista de novia y comience la gran fiesta. Y no es para menos: ya han pasado cuatro años desde que el famoso reality de ‘La Casa Fuerte’ les uniera y, desde entonces, sus vidas no se han entendido por separado el uno del otro.
Y es que la colaboradora se ha roto por completo en su primera conexión con Jorge Javier Vázquez: "¿Marta, estás bien?", ha sido la pregunta del presentador que han provocado que Marta Peñate señale que "tiene ganas de vomitar". "Me encuentro rara. Estoy contenta, pero estoy emocionada". Por otro lado, ha confesado que siente haber "traicionado a Tony".