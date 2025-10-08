Lara Guerra 08 OCT 2025 - 02:34h.

Marta Peñate, molesta tras escuchar un mensaje de Oriana Marzoli para ella y Tony Spina

Marta y Tony reciben las llamadas de sus hermanas en 'Supervivientes All Stars 2025' en el día de su boda: "Ojalá estuvierais"

Honduras ha presenciado uno de los momentos más especiales de todas sus ediciones. Marta Peñate y Tony Spina, ella ganadora de 'Supervivientes All Stars' y él actual concursante de la edición, se comprometían en Cayos Cochinos a compartir una vida eterna juntos. Sin embargo, entre tanta felicidad e ilusión, Marta Peñate recibía un mensaje no tan especial en el día más importante de su vida.

Jorge Javier saluda Marta Peñate y le confiesa lo guapa que está. Pero, además le comenta que "hay una persona que quiere dedicarte unas palabras. Le tienes mucho cariño y vas a saber en cuanto la escuches quien es".

El mensaje de Oriana momentos antes de la boda

Oriana, como expareja de Tony Spina, no ha querido saltarte este momento y ha lanzado un mensaje a la futura mujer: "Esta boda no se puede celebrar sin que yo diga lo que me está pareciendo. A mi me da igual si os casáis o no, pero esto es un circo porque que aquí digas que no lo haces por falta de dinero, porque eres rata; luego en tus momentos de aburrimiento te pones a hacer directos, porque no tienes a nadie con quien pasar el rato, te dedicas a decir que jamás harías esa payasada. Y resulta que cuando te lo ofrecen otro día en plató, decides hacerlo. Una incoherencia más de las incoherencias Peñate".

El mensaje de Oriana a Tony Spina

Y por si fuera poco, la extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' no dudaba en acordarse de Tony: "A mi queridísimo ex, Tony Spina; bueno a los dos en verdad, os deseo una vida llena de amistades, de gimnasio y de cosas que hacer para que no tengáis que estar criticando al resto de los mortales en directo. Muchísimas gracias y que seáis felices. Enhorabuena".

La reacción de Marta Peñate al escuchar a Oriana

Una vez termina el vídeo de Oriana dedicado a Marta, la futura mujer de Tony se sincera sobre lo que ha sentido al escuchar su mensaje: "Voy a decir una cosa, y esto lo digo de todo corazón. A mi ella me producía rabia, pero ahora me produce pena que en un día como hoy tengas que mandar un mensaje de reventada y envidiosa porque ya puedes tener un expositor de anillos en tu casa, que ninguno se ha casado contigo".

Asimismo, la que fuera ganadora de 'Supervivientes' continúa: "Y te digo más, yo no pretendo ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera novia de Tony, yo pretendo ser la última y la que va a estar con él para siempre. Espero que la vida te recompense a ti con un hombre que te quiera porque veo que lo tienes muy jodido, más que nada porque todos los hombres han rehusado de estar contigo. Han dicho que ni siquiera han estado contigo, Tony, Iván...son hombres que se han arrepentido de estar contigo porque eres una persona tóxica. Así que en vez de tanto gimnasio, ponte un bolígrafo y nútrete por dentro, que te hace falta. Gracias por tu mensaje, pero ni con todo el dolor del mundo le habría hecho yo esto a un exnovio, da mucha pena y me dan ganas de abrazarla".