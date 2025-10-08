Natalia Sette 08 OCT 2025 - 11:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' responde de forma contundente a las palabras de Marta Peñate y muestra el anillo que le regaló Tony

Oriana Marzoli opina sobre Marta Peñate como concursante de realities

Compartir







Oriana Marzoli responde a las palabras de Marta Peñate tachándola de envidiosa de forma muy contundente. Desde que Tony Spina está en ‘Supervivientes’, la enemistad entre su novia y la venezolana no ha hecho más que aumentar . Ahora, Oriana cumple su palabra y enseña el anillo de compromiso que le dio Tony y le dedica unas palabras a Marta.

En el último debate de ‘Supervivientes All Stars’, Marta Peñate se enfrentaba a Oriana desde Honduras y la tachaba de envidiosa, pues ella se casaría pronto con Tony y a la venezolana no le han pedido ni siquiera matrimonio. “No creo que todas las mujeres tengan ese objetivo en la vida”, comienza lanzándole Oriana a Marta en su video. “Mis objetivos son laborales”, asegura la influencer. Para Oriana, que Marta la acuse de ser envidiosa carece de sentido, pues tiene claro cuáles son sus metas en la vida.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli desvela si participaría en un reality junto a Tony Spina

Como Oriana es de demostrar con actos más que con palabras, la influencer cumple su palabra y enseña por primera vez el anillo de compromiso que le regaló Tony cuando estaban juntos. “Es de oro blanco con un diamante”, explica mientras los muestra a cámara. De hecho, muestra tanto el de Tony como el de Luis, muy similares entre sí. “Lo que se podían permitir en ese momento”, bromea la venezolana.

Oriana Marzoli les da un consejo a Tony Spina y Marta Peñate

Tras responder a las acusaciones de Marta y mostrar el anillo de compromiso, Oriana dedica un momento del vídeo a darle unos consejos a los recién casados. “Les deseo una vida llena de cosas que hacer”, asegura la influencer. “De corazón les deseo que encuentren un deporte que les guste”, dice con cierta ironía. Oriana considera que la pareja está constantemente en directos de Instagram comentando la vida de los demás, y es por ello que desea que encuentren otra cosa que hacer.

Oriana Marzoli se muestra siempre transparente con todos sus seguidores. Tras los numerosos enfrentamientos que ha tenido con Marta Peñate, la exconcursante de ‘Supervivientes’ no duda en responderle de forma contundente. Además, Oriana habla de porqué se está quitando el tatuaje que se hizo por Tony y desvela si se arrepiente de haberle sido infiel ¡No te lo pierdas!