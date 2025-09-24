Lidia González 24 SEP 2025 - 13:00h.

La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ desvela cómo afronta los comentarios negativos que recibe

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego confiesan en qué se fijan primero al conocer a alguien

Oriana Marzoli lleva una trayectoria muy larga en televisión en la que ha tenido que enfrentarse a muchos comentarios sobre ella y este es uno de esos momentos. Después de contar todos los secretos de las grabaciones de ‘En loco amor’, la colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ se defiende de todas las críticas tras su último enfrentamiento mediático. Transparente como siempre, la venezolana no duda en decir lo que piensa.

Su vuelta a la televisión nacional por todo lo alto, tanto en su nuevo dating como en el plató de ‘Supervivientes All Stars’, ha traído consigo convertirse en el foco de algunas polémicas, como el tremendo cara a cara que protagonizó con Marta Peñate. A raíz de estas últimas batallas públicas, la influencer explica claramente lo que opina de los comentarios negativos que se hacen sobre ella: “No pertenezco al mundo de incoherencias, me parece de persona no inteligente y yo soy inteligente”.

La creadora de contenido ha querido confesarse con todos sus seguidores y desvelar cómo afronta ella este tipo de críticas. De manera muy tajante, Oriana ha puesto sobre la mesa una delicada situación a la que se ha tenido que enfrentar: “Muchas veces se han inventado bulos sobre mí…”. Además, la venezolana admite si ha bloqueado a personas en redes sociales.

Oriana Marzoli lee un contundente mensaje de una seguidora

Aunque Oriana levanta muchas polémicas a su paso, lo cierto es que también tiene una gran oleada de seguidores a los que no ha dudado en agradecer por todo su apoyo. La influencer ha querido leer, en concreto, un contundente mensaje de una seguidora que refleja cómo se siente: “Da igual que otras intenten hacerte de menos porque demuestra que ellas son un perfil bajo y lleno de envidia”.

Oriana Marzoli está enfocada de lleno en su faceta como colaboradora de televisión, tanto en ‘El loco amor’ como en ‘Supervivientes All Stars’, y está teniendo que gestionar muchas críticas, tanto a nivel personal como físico. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera con todos sus seguidores sobre cómo se siente al respecto y saca a la luz una de las principales críticas que se le hacen. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!