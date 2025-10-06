Pedro Jiménez 06 OCT 2025 - 03:27h.

Una imagen vale más que mil palabras: así ha reaccionado la colaboradora ante la prueba de amor a la que se han enfretado Marta Peñate y Tony Spina

Oriana Marzoli nos ha dejado un programa más de 'Supervivientes All Stars' lleno de momentazos. Y es que ya durante la parte que Mediaset Infinity ha ofrecido media hora antes del reality en Telecinco, la colaboradora ha mantenido un tenso cara a cara con la hermana de Tony Spina que nos daba un aperitivo de lo que podía ser la noche de Oriana. Pero ha sido con el test del amor que han hecho Marta Peñate y Tony Spina cuando la presentadora de 'El loco amor' ha protagonizado una lluvia de reacciones que no han pasado para nada desapercibidas. Y es que sin duda, en este caso, una imagen vale más que mil palabras, como bien dice el refranero español.

Y es que Tony Spina y Marta Peñate han afrontado un difícil test del amor en donde, mediante preguntas en común que han tenido que ir adivinando, han acumulado puntos que han podido canjear a posteriori de cara a los preparativos de la boda. Al llegar, Tony ha enseñado sus calzoncillos de "Santa Marta" y Oriana nos dejaba en plató su primera reacción, haciéndose la impresionada y a la vez, interesada (seguramente de manera irónica) y aireándose a modo de broma.

Marta Peñate menciona a Oriana y esta responde

Más adelante, Tony y Marta han contado cómo se conocieron y Oriana, desde el plató, ha bostezado, con los brazos cogiendo su nuca como si estuviera en el mismísimo sofá de su casa. E iba a llegar un momentazo cuando han mencionado a Oriana -concretamente Marta Peñate- ante la pregunta de: "¿Qué exnovia de Tony os cae peor?", tras lo que Marta Peñate ha saludado a Oriana mirando a cámara y dedicándole unas tajantes palabras y Oriana ha saludado desde el plató de 'Supervivientes All Stars' a modo de respuesta.

Pero las reacciones de la colaboradora no se han quedado ahí: Oriana ha protagonizado una para el recuerdo cuando la pareja ha desvelado dónde pasaron su primera noche de pasión.

¿Quieres ver todas estas reacciones, al completo? ¡No dudes en darle play al vídeo y disfrutar de ellas!

La confesión de Oriana Marzoli

Al término del programa, antes de que la gala de 'Supervivientes All Stars' llegase a su fin, Oriana Marzoli ha señalado lo siguiente tras las palabras de Marta Peñate durante el test del amor señalando que esta tendría "envidia" por su inminente boda en Honduras: "Todavía tengo el anillo de Tony en mi casa. Tengo el de él, el de Luis, el de varios que me lo han regalado". Un anillo que Oriana le ha prometido a Sandra Barneda que lo llevará a plató el próximo domingo, en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.