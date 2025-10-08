Rocío Molina 08 OCT 2025 - 10:03h.

La extronista de 'MyHyV' ha compartido con sus seguidores un preocupante mensaje sobre su estado físico y anímico

Ruth Basauri no está atravesando un buen momento. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hecho saltar las alarmas tras publicar un mensaje que ha dejado muy preocupados a sus seguidores. La influencer, de 31 años, ha revelado que tiene los nervios alterados por diferentes factores y eso hace mella en su estado de salud.

La creadora de contenido se ha visto desbordada por diferentes cosas: si hace uno días ella y su ex y padre de su hijo Dylan, Javy López, protagonizaron un tenso desencuentro vía redes, parece que a Ruth Basauri las tensiones se le siguen acumulando y está a punto de explotar.

Sin especificar el motivo concreto que la está llevando al límite, la extronista de 'MyHyV' ha contado abiertamente que no está yendo todo bien en su vida y que eso le está pasando factura físicamente. "El día de hoy, está siendo otra vez bastante raro...)", ha comenzado diciendo para especificar una serie de síntomas y problemas que han preocupado a sus seguidores.

"Vuelven los sangrados de nariz (cosa que me pasa cuando mis nervios están ya al máximo), los mareos, el dolor de pecho, la subida de azúcar...", son algunos de los síntomas que Ruth Basauri ya está experimentando y que resulta un episodio más de un cuadro de ansiedad y estrés.

Según ha explicado la influencer, pese a encontrarse mal y ver que está llegando a su límite antes de romperse, esta ha tratado de seguir con su día y refugiarse en la rutina. "He ido al gimnasio, comido, dar un paseo con Dylan y sacar a las perras", ha escrito antes de cenar y acostarse. Su esperanza y deseo es que este malestar que siente y que está detectando "se pase pronto".

Y, aunque en sus redes y entre sus seguidores ha encontrado el refugio que tanto necesita en estos momentos difíciles, también la extronista de 'MyHyV' se ha desesperado con algunos comentarios y críticas que le han llegado en esta situación. "Me quema, pero acepto que haga lo que haga, siempre hay alguien que va a juzgar, que va a criticar... Sigo haciendo lo que mi hijo y yo necesitamos. Criando, amando y cuidando a tiempo completo", ha especificado sobre todo lo que le ha llegado y en un momento vulnerable le ha hecho más daño.