Equipo mtmad 08 OCT 2025 - 17:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sorprende con una nueva imagen que recuerda a su madre

Sofía Suescun rompe su silencio sobre la situación actual de Maite Galdeano

Sofía Suescun se ha sometido a un cambio de look que ha impactado a todos por su parecido con Maite Galdeano. La ganadora de ‘Supervivientes’ sorprende con una nueva imagen que, en el programa de ‘En todas las salsas ’, han relacionado directamente con su madre. Los presentes en el plató del videopodcast desvelan todos los detalles del gran cambio de la influencer y su vinculación con los conflictos familiares que le rodean. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

En compañía de la invitada al programa, Zoe Bayona, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no han dudado en opinar sobre el nuevo look de Sofía Suescun. “A mí me recuerda a su madre”, opina Alba Carrizo sin pelos en la lengua. La influencer, que recientemente se pronunciaba en sus redes para marcar distancia con su familia , ha dejado claro en más de una ocasión cuál es postura cuando se trata de la relación con sus familiares. “La familia no es con la que naces, es la que eliges”, explica Asier Montaño sobre los ideales que la ganadora de ‘GH 16’ defiende.

Ante un terreno tan pantanoso como es el árbol genealógico de la influencer, los colaboradores del videopodcast se muestran muy sorprendidos por su nueva apariencia. “Es muy Maite Galdeano”, insisten al ver las fotos del cambio de look de Sofía. Los colaboradores de 'En todas las salsas' repasan la controvertida historia familiar de la exconcursante de ‘Supervivientes’ y hablan de sus últimas declaraciones públicas al respecto. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Programa completo: Zoe Bayona comparte su admiración por Maite Galdeano

Al mencionar a la madre de Sofía Suescun, la invitada especial del videopodcast no ha podido evitar hablar sobre su gran admiración hacia ella. “Le veo una mujer muy inteligente”, opina Zoe. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido plató con Maite Galdeano en varias ocasiones, pudiendo conocerla y entenderla de primera mano. “Exponer los problemas familiares mediáticamente te deja turuleta”, añade sobre la madre de los Suescun.

El nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ llega hasta arriba de ‘salseos’ y caldeados debates de la mano de Zoe Bayona. La invitada VIP, después de comentar el nuevo look de la hija de Maite Galdeano, se adentra a opinar sobre la relación de Tania Medina y Alejandro Nieto y habla de su posible ruptura. Además, Bea Retamal se pronuncia en exclusiva sobre la paternidad de Rodri Fuertes con Marta Castro. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!