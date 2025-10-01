Sofía Suescun se pronuncia tras la reconciliación de Maite Galdeano y Cristian Suescun

Rocío Molina 01 OCT 2025 - 16:56h.

La ganadora de 'Supervivientes' ha roto su silencio tras ver el reencuentro de su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian

Maite Galdeano y Cristian Suescun protagonizan un emotivo reencuentro: ''Vente a vivir conmigo''

Compartir







Sofía Suescun ha reaccionado al regreso de su madre Maite Galdeano a la televisión y se ha pronunciado tras la reconciliación de esta con su hermano Cristian Suescun. La ganadora de 'Supervivientes' ha compartido una publicación con la que ha roto su silencio y en la que dejado claro de quién quiere rodearse y de lo que para ella significa verdaderamente el concepto de familia.

La influencer de 29 años ha dicho mucho en un texto que ha publicado en su perfil oficial de Instagram. La ganadora también de 'Gran Hermano' se ha sincerado por completo y no ha dudado ni sentido vergüenza en admitir sus sentimientos. El hecho de que su hermano Cristian se haya vuelto a alejar de ella para posicionarse con su madre y declarar la guerra ambos a Kiko Jiménez ha sido el detonante.

Sofía Suescun ha sido rotunda y no ha dudado en mandar un mensaje para responder a este último movimiento televisado. "Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. Si no te aceptan cómo eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional", ha comenzado diciendo en una auténtica declaración de intenciones en donde queda demostrada la ruptura con su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian Suescun.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En un trend en el que Sofía Suescun hace un repaso a ciertas cosas que sí cambiaría o que le gustaría hacer, la de Pamplona deja claras sus intenciones de seguir poniendo una distancia a aquellos que le hacen daño. "Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre", ha expresado en lo que todos consideran que es un mensaje para su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian Suescun tras su reconciliación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A su deseo de estar tranquila y de estar con los que verdaderamente le suman está el rodearse de sus animales. La ganadora de 'Supervivientes' se ha mostrado categórica a la hora de referirse a ellos y de valorar el bien que le hacen en su vida. "Prefiero rodearme de mis animales que de gente que solo está por cumplir o aparentar. Ellos me dan paz, compañía y amor real", ha expresado.

Unas palabras que llegan ahora y no es por casualidad. Tras ver el reencuentro en el plató de '¡De viernes!' entre su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian, Sofía Suescun ha sentido la necesidad de expresar sus sentimientos y se ha desahogado abiertamente.

"Estoy harta de vivir de lo que se espera de mí. Valoro más que nada mi libertad, mi paz interior y mi esencia. He aprendido a vivir el presente sin anclarme en el pasado. Sin ahogarme en el futuro. Aquí y ahora. Y si a alguien le incomoda... No pasa nada", ha admitido orgullosa de manejar ahora las riendas de su vida.