Patricia Pardo ha reaccionado a la rueda de prensa de los padre de Mario Biondo

Primera reacción de Raquel Sánchez Silva ante los últimos comentarios de los padres de Mario Biondo

Compartir







Tras conocerse a principios de semana la nueva resolución de la Audiencia de Madrid en la que se plantea que la muerte de Mario Biondo, el entonces marido de Raquel Sánchez Silva, en mayo de 2013, pudo no haber sido un suicidio, muchos son las hipótesis que han resurgido después de tantos años. Sus padres, Santina D'Alessandro y Pippo Biondo, se han pronunciado públicamente en una rueda de prensa y han pedido que se siga investigando la muerte de su hijo.

"Sólo queremos saber quién ha matado a mi hijo y por qué", ha dicho el padre de Biondo visiblemente afectado. En el año 2016, la Justicia española dictaminó que la causa de la del cámara de televisión fue un suicidio y, aunque en 2022, su familia intentó reabrir el caso alegando una investigación deficiente y aportando pruebas, la causa quedó definitivamente archivada.

Ahora, este nuevo giro podría tener poco recorrido, ya que la justicia madrileña también ha desestimado el recurso de apelación "por cosa juzgada", por lo que en principio no se reabrirá el caso como la familia Biondo lleva intentando desde 2016.

En medio de la mediática y polémica noticia, Raquel Sánchez Silva ha reaccionado en su primera aparición pública tras la nueva resolución de la Audiencia de Madrid. La presentadora ha preferido mantener silencio cuando los periodistas le han preguntado si va a tomar medidas legales ante los comentarios que se han producido.

Patricia Pardo, de Raquel Sánchez Silva: "Han pasado 12 años y ha rehecho su vida"

'Vamos a ver' se ha hecho eco de la noticia y Patricia Pardo ha salido en defensa de su compañera de profesión: "En su momento ella ya emprendió acciones legales, la justicia le dio la razón a ella y los padres fueron condenados por un delito de lesiones por daños morales. Todo fue debido a una serie de declaraciones y de afirmaciones que hizo la madre en redes sociales. Han pasado doce años, esta mujer ha rehecho su vida y tiene dos niños pequeños. Ni una sola sentencia la ha señalado a ella. Entiendo que ese dolor, esa frustración y esa impotencia de los padres les lleve a explorar todas las vías posibles, pero entiendo que a ella en algún momento habrá que dejarla en paz", ha sentenciado la presentadora.