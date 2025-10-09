Sonia Moldes destapa la estrategia de Alessandro Lequio para romper la relación de Mar Flores y Fernández Tapias

'Vamos a ver' ha desvelado su rostro y la apasionante historia que Alessandro Lequio ha conseguido mantener en secreto durante casi 30 años

El 'tutti frutti' de Alessandro Lequio parece no tener fin y en 'Vamos a ver' hemos podido ponerle cara a otra nueva amante de nuestro colaborador. Entre los años 1997 y 1999, su romance con Sonia Moldes ocupó muchas horas de televisión y portadas del corazón. Ahora, ambos tienen versiones muy diferentes de lo que vivieron.

Mientras que Lequio asegura que tenía relación con muchas más chicas a la vez, Sonia Moldes afirma haberse sentido especial y única.

Lo cierto es que la prensa del corazón también le relacionó con Ivonne Reyes. También en el año 1998, Lequio fue visto acompañado por Maribel Sanz.

Pero en la vida de Alessandro Lequio también encajaba una misteriosa mujer de la que no hay referencias en la prensa de la época y que formaba parte del 'tutti frutti' de Lequio junto a Ivonne Reyes, Sonia Moldes y Maribel Sanz.

Alessandro Lequio: "Ella es anónima, como tantas historias reales que nunca salen en los medios"

Tras ver la imagen de esta bellísima mujer, Lequio ha reaccionado: "Ella es anónima, como tantas historias reales que nunca salen en los medios. No todo lo que importa se publica ni todo lo que se publica importa", ha dicho.