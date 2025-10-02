La respuesta de Oriana Marzoli a Alessandro Lequio: "Tienes un 'body count' elevado"

‘El loco amor’, el dating show más imprevisible, interactivo y adictivo, con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego ha estado en ‘Vamos a ver’ para hablarnos del nuevo programa de Mediaset Infinity, ‘El loco amor’ y contarnos todas las novedades del programa, en el que varios jóvenes buscan a su pareja ideal mediante juegos, retos, citas y momentazos.

Como adelanto a lo que podremos ver en los próximos capítulos, nos han contado que Alexia, la inconquistable que está en crisis, tendrá que tomar una decisión próximamente sobre su paso por el programa: “El próximo lunes sabremos si abandonará o no”, explicaba Sebastián.

Por su parte, Alessandro Lequio y Oriana han protagonizado un momentazo muy divertido: “Este es el momento más ‘boomer’ de la historia. ¿Qué narices es ‘tuti fruti’?” preguntaba la experta en amor del programa, tras ver el vídeo de ‘El loco Amor’.

El colaborador de ‘Vamos a ver’ le ha explicado lo que significa y ha confesado una parte de su pasado: “Como muchas personas, pasé por una fase de bufé libre. Pero ese ‘tuti fruti’ duró muy poco, porque llegó mi mujer”. Ante esta confesión de Alessandro Lequio, Oriana le ha dicho que tiene “un ‘body count’ elevado”, pero Patricia Pardo le ha dicho que no le hable de manera tan moderna, bromeando.

Oriana es una de las estrellas más icónicas de la televisión y cuenta con una larga carrera televisiva en la que no han faltado los momentos más graciosos. En esta ocasión, tras estrenar su sección en 'El loco amor', ¡se ha dado cuenta de que tenía una mancha en el vestido!

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego nos han despertado la curiosidad al hablarnos de Alexandra, la joven inconquistable que está sufriendo una crisis con sus conquistadores en 'El loco amor', el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity.