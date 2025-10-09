Miguel Salazar Madrid, 09 OCT 2025 - 17:28h.

La cantante de 'Yo no soy esa' acumularía una deuda de más de 110.000 dólares a su casero

En 'El tiempo justo' hemos sabido de primera mano una información que pone entre las cuerdas a Paulina Rubio. La mexicana, de éxito internacional, ha sido acusada por su casero de Miami de inquiokupación.

Su nuevo lío judicial viene en mitad de las tensiones con su expareja Colate Vallejo-Nágera por la custodia del hijo que tienen en común. El propietario de la mansión en la que vivió Paulina Rubio entre marzo de 2024 y abril de 2025 le acusa de un impago del alquiler de dos meses. Esto se traduce en 70.000 dólares, ya que la intérprete de 'Y yo sigo aquí' o 'Yo no soy esa' pagaba por la vivienda 35.000 dólares mensuales.

Las acusaciones de su excasero

Su excasero no solo le pide que abone el dinero que aún debe. También le acusa de ocupar "ilegalmente" la misma casa 15 días después de finalizar el contrato. Así lo refleja en la demanda de acusación a la que ha tenido acceso 'El tiempo justo'. Por presuntamente vivir más días de lo previsto, se le considera una "inquilina remanente" y debería pagar "el doble del alquiler" habitual, es decir, 35.000 dólares extras por ese período de tiempo.

Además, el dueño de la casa, situada en una de las zonas más lujosas de Miami, acusa por escrito a la cantante de éxito de "destrozar" la vivienda. "Paulina dañó la propiedad y la dejó en condiciones insalubres", reza en la querella. Siempre citando la misma fuente, los daños los habría ocasionado en las "puertas", el "césped", los "sofás" o en los "asientos de inodoros", entre muchas otras zonas. Si sumamos toda la cantidad que le debe el casero, vemos como Paulina Rubio sería acusada de una deuda de 110.259 dólares, aunque a ello le podríamos restar los 40.000 dólares en concepto de fianza, lo que en el cómputo total llega a los 40.250 dólares.

La defensa de Paulina Rubio, por su parte, dice que ha abonado 17.500 dólares por esos días extra y que el dinero que le reclama por la reparación de los daños está inflado. Considera que están valorados en 2.700 dólares, ya que dice que no son tan graves. a su parecer.