17 SEP 2025

Laura Matamoros le ha mostrado su apoyo a la familia de su hermana, Anita Matamoros, tras salir a la luz la enfermedad de la novia de Javier Tudela

Marina Romero, nuera de Makoke, reaparece tras comunicar su enfermedad y comparte fotos de sus hijos para lanzar una reflexión

Laura Matamoros es la única de las hermanas Matamoros Flores que tiene relación con la hija que su padre tuvo con Makoke, la influencer Anita Matamoros. Aunque su vínculo estuvo en jaque el año pasado por las críticas de la exconcursante de 'Supervivientes 2024' a la colaboradora de 'Fiesta', las medio hermanas han reconducido su relación y Laura no ha dudado en mostrarle su apoyo a los Tudela Romero tras salir a la luz la enfermedad de Marina Romero.

Hace tan solo unos días, la influencer Marina Romero escribía una carta de agradecimiento a su novio, Javier Tudela, por ser su gran apoyo tras haber sido diagnosticada de una enfermedad que no ha revelado pero que ha permitido a sus seguidores conocer el motivo de su ausencia en las redes sociales y el de la cancelación de la boda de su suegra, Makoke, con Gonzalo Fernández.

En un evento, la reportera de 'Europa Press' le ha preguntado a Laura Matamoros si sabe cómo se encuentra su hermana Anita: "Yo creo que la familia en general no debe estar pasando por un buen momento. Yo le he mandado todo el ánimo del mundo. Una enfermedad no la quiere nadie y sea lo que sea, pase lo que pase, mi apoyo lo tienen todos".

Con esas declaraciones, la sobrina de Mar Flores ha dejado claro que aunque hayan tenido rencillas en el pasado, siempre podrán contar con su apoyo en momentos delicados como el que atraviesa ahora la que un día fue su familia, ya que Makoke estuvo con su padre durante dos décadas, tuvieron una hija en común y llegaron a darse el 'sí, quiero' poco antes de separarse, tras lo cual él empezó una relación con la influencer Marta López Álamo, con la que acabó pasando por el altar, y ella tuvo varias relaciones hasta conocer hace un par de años a Gonzalo, con el que se va a casar.

Laura también ha deseado que Makoke pueda casarse pronto con su pareja tras haber pospuesto su boda debido a la enfermedad de su nuera. El enlace iba a celebrarse en Ibiza el pasado viernes 12 de septiembre.