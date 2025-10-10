Los actores, que empezaron a salir en 2004, se casaron en 2014 y anunciaron su ruptura en 2016, un divorcio que se hizo oficial el año pasado

La situación actual de Brad Pitt con los hijos que comparte con Angelina Jolie: "Se esfuerza por reconectar con ellos"

Angelina Jolie ha vuelto a hablar públicamente sobre su divorcio de Brad Pitt, y lo ha hecho en un momento clave: en plena batalla legal por el control de la bodega francesa Château Miraval, la propiedad que ambos compartieron durante su matrimonio.

En declaraciones recogidas por 'Page Six', la actriz ha reconocido que aquella etapa fue "emocionalmente muy difícil" y que llegó a cederle a Pitt el control de todas sus casas familiares con el único objetivo de calmar la tensión entre ellos y proteger a sus hijos.

"Le di el control de todos nuestros hogares familiares en Los Ángeles y en Miraval, sin compensación, esperando que eso lo tranquilizara en su trato conmigo después de un periodo difícil y traumático", ha declarado en los documentos judiciales presentados hace escasos días.

Jolie ha asegurado que tras su separación dejó de visitar Miraval -la finca en la Provenza donde la pareja se casó en 2014- porque el lugar estaba demasiado asociado a "los dolorosos eventos que condujeron al divorcio". Según la protagonista de 'Maléfica', ni ella ni sus hijos han "vuelto a poner un pie" allí desde entonces.

También ha revelado que, durante los primeros meses de la ruptura, alquiló una casa cercana mientras buscaba una vivienda permanente, y que no pidió ayuda económica al actor de 'Troya' a pesar de que la mayoría de sus ahorros estaban ligados al negocio vinícola. "No fue una decisión económica, fue una cuestión de supervivencia emocional".

Por aquel entonces, Angelina ha señalado que durante dos años rechazó "trabajar para poder centrar mi atención en cuidar a mis hijos y en su recuperación".

Su situación económica la llevó al punto de no poder comprarse "directamente" una casa para ella y sus hijos en Los Ángeles, por lo que Pitt supuestamente habría aceptado prestarle dinero "con intereses". La actriz recalca que ella no le había pedido "pensión alimenticia ni ningún otro apoyo financiero".

Estas revelaciones se producen mientras continúa el litigio que enfrenta a ambos desde 2022 por la venta de las acciones de Jolie en Château Miraval.

Su batalla legal

En octubre de 2021, la actriz vendió su participación en la bodega al grupo Tenute del Mondo, una filial de Stoli Group. Brad Pitt la demandó poco después alegando que había violado un acuerdo verbal entre ambos que establecía que ninguno de los dos podía vender su parte sin el consentimiento del otro.

Según el actor, la operación perjudicó directamente el valor y la gestión de la empresa, además de permitir la entrada de un socio al que considera "hostil".

Jolie, por su parte, ha negado que existiera ningún pacto de ese tipo. En su defensa, asegura que Brad intentó impedir la venta imponiéndole un acuerdo de confidencialidad "abusivo y restrictivo" que, según su equipo legal, buscaba evitar que ella hablara públicamente sobre los comportamientos del actor durante su matrimonio.

El caso judicial por la bodega francesa sigue abierto y se encuentra actualmente en fase de revisión de documentos. En noviembre de 2024, un juez de California rechazó la petición de Jolie para desestimar la demanda de Pitt, permitiendo que el proceso avance hacia un posible juicio.

La defensa del actor solicitó que se hagan públicos los correos y mensajes privados entre su exmujer y sus socios, que él considera esenciales para su caso.

El protagonista de 'F1' pretende que se entreguen evidencias relacionadas con la venta de la participación de la actriz en el viñedo a Stoli Group, una empresa del multimillonario ruso Yuri Shefler, concretada en 2021.

Jolie ha manifestado al tribunal que está reclamando a su exmarido 33.000 dólares para cubrir los honorarios legales que tuvo que pagar para poder responder a la petición de la entrega de sus mensajes.

"Miraval fue una de las primeras inversiones importantes que hicimos juntos y fue un punto clave de nuestra vida familiar. Nos casamos allí, pasé parte de mi embarazo allí y traje a casa a nuestros hijos gemelos desde el hospital. Ha sido duro tener que separarme tan repentinamente de mi hogar y de mis recuerdos, y fue especialmente duro para los niños tener sus vidas tan trastocadas", recoge el medio estadounidense sobre las declaraciones de Angelina.