La actriz Paz Padilla ha hablado abiertamente y entre lágrimas a través de sus redes sociales de la futura boda de su hija. Con gran emoción e ilusión, revela cómo Ana le comunicó la noticia y cómo al verlos se ve reflejada inevitablemente en su relación con Antonio: “Los miro y me emociono”.

Su amor de película fue interrumpido en el 2020 tras el fallecimiento de su pareja a causa del cáncer. Las entrevistas que dio Paz Padilla posteriormente fueron un claro ejemplo del amor que sentían el uno por el otro. En 'El tiempo justo', Belén Ro revela los detalles que Paz Padilla le confesó en privado sobre el anuncio.

Los detalles del anuncio de la boda de Anna Padilla

La colaboradora Belén Ro revela que durante la mañana escribió a Paz Padilla para felicitarle. El mensaje que le ha mandado como respuesta es tan "emotivo" que ha decidido leerlo en el plató: "Ay, qué emoción tan grande, no paro de llorar. Voy en el avión rumbo a Barcelona con el corazón lleno, camino del teatro y aún no me lo creo. Me ha costado muchísimo guardar el secreto, ni a mis hermanos se lo conté porque Ana quería decirlo en persona. Este fin de semana preparé una cena en Cádiz con toda la familia y allí, como en las películas, lo dijo. Fue un momento mágico de esos que se graban en el alma, un regalo que me da mi hija".