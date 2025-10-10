Miguel Salazar Madrid, 10 OCT 2025 - 18:42h.

Leticia Requejo, periodista de 'El tiempo justo', desvela más datos sobre la detención del sobrino del edil madrileño

La hermana de Martínez-Almeida, "devastada" tras la detención de su hijo, según María Eugenia Yagüe: "Teme que le ocurra algo en prisión"

El sobrino de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, sigue encarcelado de forma provisional en la prisión de Soto del Real tras haber sido detenido por liderar presuntamente un robo en una estación de servicio de la capital.

Poco a poco, vamos conociendo más detalles del suceso que ha impactado en los últimos días. El repotero de 'El tiempo justo' Álex Álvarez desvelaba en directo que más familiares acudirán a lo largo de las próximas horas a visitar al joven de 23 años. "Ya ha recibido la visita de su madre, Ángela, y de su abogado para conseguir la libertad condicional sin fianza", compartía el periodista.

Al parecer, estaría cometiendo su "segundo" robo

La hermana del alcalde y madre del joven detenido, según confesaba María Eugenia Yagüe, está "devastada" por la tragedia. Al parecer, el robo es el "segundo que comete", tal y como explica Leticia Requejo en base a la declaración que ha hecho en sede judicial el arrestado. "Lo comete por una situación complicada que vive en su casa", dice.

Siempre citando las mismas fuentes periodísticas, la madre del joven estaría atravesando un proceso complicado. Se ha separado de su pareja, lo que le habría provocado un duro momento emocional.

Hay una causa por la que el sobrino del alcalde madrileño habría cometido este hurto que ya se está investigando. "Este joven tenía que resolver de manera urgente ciertos pufos que ha ido dejando por el camino, que muchas veces han involucrado a su famila, sobre todo a su madre", asegura Leticia Requejo.

Como decimos, sus padres están separados pero ahora habrían estrechado "la relación" para "resolver" la dura situación judicial en la que está involucrado su hijo. "El abogado que está llevando el caso es uno de los mejores de Madrid. El despacho de abogados penalistas tiene una relación personal con la madre, de ahí que se haya prestado a ayudar en relación profesional", desvela Susana Jurado, periodista de 'Diez Minutos'.