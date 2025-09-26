Yola Berrocal da sus argumentos sobre por qué quiere que Adara Molinero sea la expulsada con unas palabras que hacen explotar a Elena Rodríguez

Jessica Bueno se salvaba del barro, lo que significa que se libraba de ir a la expulsión semanal. De esta manera, eran Adara Molinero y Fani Carbajo quienes pasaban a encontrarse en un gran aprieto al darse cuenta de que, para una de las dos, su aventura en 'Supervivientes All Stars 2025' acababa esta noche.

Las reacciones de sus compañeros en Honduras han sido inmediatas. Tampoco han tardado en llegar en plató pues los colaboradores se han posicionado en uno de los dos bandos. Montoya, por ejemplo, prefería que se marchara del concurso Fani, mientras que la expulsada de Yola Berrocal era, claramente, Adara: "Yo querría que se fuera 'Drama Queen' porque ha demostrado ser siempre una mentirosa, ya lo demostró con Álex Ghita y Hugo Sierra...".

Sin embargo, Elena Rodríguez no podía tolerar que hablasen así de su hija en su presencia, por lo que acaba estallando contra la colaboradora provocando un intenso enfrentamiento.

Elena Rodríguez defiende a Adara Molinero ante Yola Berrocal

