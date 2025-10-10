Patricia Fernández 10 OCT 2025 - 00:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2025' cuenta a Jorge Javier Vázquez que Yola Berrocal "ya no es su manager"

Sonia Monroy, en el plató de 'Supervivientes All Stars' después de su llegada en 'Tierra de nadie' tras ser expulsada del reality, lucía una despampanante vestido rojo que llamaba la atención de Jorge Javier Vázquez y por la que le pedía que se levantara junto a él.

Después de mostrar el vestido y compartir unas palabras con el presentador, la ya exconcursante soltaba el bombazo: "Yola ya no es mi manager". "Yo sabía, sabía que te iba a cabrear que Yola tuviera a 'malaje", reaccionaba Jorge Javier Vázquez refiriéndose al mono de peluche que la colaboradora había llevado al plató mientras ella estaba en Honduras.

Sonia Monroy, sobre Yola Berrocal: "Han pasado cosas"

"Solo digo que Yola Berrocal ya no es mi manager porque me ha traicionado, no me ha hecho gracia el mono ni otras cosas", explicaba Sonia Monroy, lo que sorprendía a Jorge Javier Vázquez, que preguntaba por más detalles de lo ocurrido: "¿Te ha engañado con el dinero?"

"No, no. La verdad que es muy triste, el martes no me enteré, pero luego han pasado cosas, ya lo contaré porque no quiero llorar", entonaba la exconcursante y el presentador decía algo: "No os preocupéis porque hoy lo contará". ¡No te pierdas todo lo que pasa en la gala de 'Supervivientes All Stars".