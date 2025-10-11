Manu Tenorio, concursante de ‘Bailando con las Estrellas’, está casado con Silvia Casas y tienen un hijo en común

Religiosa, otoñal y multitudinaria: así fue la boda de Manu Tenorio con Silvia Casas

Compartir







Manu Tenorio, concursante de ‘Bailando con las estrellas’, tiene claro que en la música como en la vida el apoyo de los suyos es incondicional. Su madre y su hermana son pilares fundamentales de su vida junto a su mujer, Silvia Casas. Creció junto a su madre y su hermana en casa de sus abuelos, pues su padre los abandonó cuando era pequeño. Junto a su esposa ha tenido a un hijo, formando así su familia soñada.

Una infancia complicada

El cantante y compositor no tuvo una infancia fácil. Cuando era pequeño su padre abandonó a su madre con dos niños pequeños y se marcharon a vivir con los abuelos. "Desapareció, se desmarcó y dejó a mi madre sola con dos crías, asegura el concursante de ‘Bailando con las Estrellas’ en una entrevista en Semana. El compositor mantiene una relación muy especial con su tío Pedro, su principal figura paternal.

Manu Tenorio cumplió uno de los sueños de su madre con el dinero que ganó en ‘OT’, pues le compró una casa. "Es una de las cosas más bonitas que me dio esta profesión, brindarle a mi madre algo que le habían arrebatado". Además, tienen claro que, si tuviera la oportunidad con mucho trabajo, podría perdonar a su padre. "Cuando una persona aprende a personar es madurar como persona y crecer como ser humano. Le perdonaría, pero me costaría mucho trabajo. Esas cosas no han sido agradables, pero son necesarias para llegar hasta aquí", ha asegurado el cantante.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El amor de su vida: Silvia Casas

Silvia Casas, la mujer de Manu Tenorio, apareció en su vida casi por sorpresa y gracias a unos amigos en común. En 2006 ambos coincidieron en una exposición de fotografía de Alejandro Sanz y desde entonces se han vuelto inseparables. La periodista, especializada en salud y belleza, tiene una agencia de comunicación. Para el cantante es su “baluarte incontestable” en lo bueno y en lo malo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque mantuvieron una relación en la distancia en un primer momento, los mensajes y llamadas no faltaron en dos años hasta que pasaron por el altar en otoño del 2008 en Madrid.

“En todas las familias hay momentos para todo: buenos, malos, regulares... Lo importante es seguir remando”, ha asegurado en varias ocasiones Manu Tenorio. Uno de los momentos más duros para la pareja fue el accidente doméstico que Manu sufrió en 2018 tras una descarga eléctrica doméstica. Silvia fue clave durante toda la recuperación, transmitiendo calma, acompañamiento y apoyo.

Pedro: su mayor regalo

En mayo del 2013 a Manu Tenorio le cambió la vida de manera radical, llegaba al mundo su hijo Pedro. Desde entonces, el pequeño ha sido el centro del universo de la pareja, un hijo “muy deseado” y fruto de “un amor puro y auténtico”. “Gracias a la vida que me ha dado tanto, a su madre por traérmelo y porque ni la luz de estrellas se parece a la luz de los ojos mi chiquillo. Ni el David de Miguel Ángel es más perfectito que mi niño. Porque como te quiera más me va estalla el corazón”, aseguraba en 2017 en una publicación en redes sociales.

Pedro ha heredado el gusto por la música y los ojos azules de su padre. Aunque ya está llegando a la adolescencia, la familia disfruta de las vacaciones, la playa, el deporte y grandes momentos juntos.