Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡Vaya fama!¡Vaya fama!
Marta Peñate

Marta Peñate contesta a Oriana Marzoli tras pedirle que se busque "un hobby": "La 'friki' estás siendo tú hablando mal de tu ex y su mujer"

Marta Peñate contesta a Oriana Marzoli tras pedirle que se busque "un hobby": "La 'friki' estás siendo tú hablando mal de tu ex y su mujer"
La respusta de Marta Peñate a Oriana Marzoli en '¡Vaya fama!'
Compartir

Oriana Marzoli ha sido una de las voces más críticas con la boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars 2025'. La televisiva le pidió a la canaria que se busque "un hobby", después de que en sus redes sociales la recién sacada le lanzase un dardo mostrando su anillo de compromiso.

"La 'friki' estás siendo tú que estas yendo a un plató a hablar mal de un ex y de su mujer a cambio de un bocadillo y 8 euros. Eso sí que es penoso", responde ahora Marta Peñate en '¡Vaya fama!'.

PUEDE INTERESARTE
Temas