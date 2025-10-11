Marta Peñate, recién casada, no ha dudado en darle más leña al fuego y contestar a su archienemiga

Oriana Marzoli le lanza un claro mensaje a Marta Peñate y pide que "deje" de provocarle: "Tienes que buscarte un hobby"

Oriana Marzoli ha sido una de las voces más críticas con la boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars 2025'. La televisiva le pidió a la canaria que se busque "un hobby", después de que en sus redes sociales la recién sacada le lanzase un dardo mostrando su anillo de compromiso.

"La 'friki' estás siendo tú que estas yendo a un plató a hablar mal de un ex y de su mujer a cambio de un bocadillo y 8 euros. Eso sí que es penoso", responde ahora Marta Peñate en '¡Vaya fama!'.