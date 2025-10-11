La televisiva le ha lanzado un mensaje a su archienemiga en '¡De viernes!'

Oriana Marzoli se sienta esta semana en '¡De viernes!' tras la espectacular boda de Marta Peñate y Tony Spina en Honduras. La que fuera pareja del italiano no guarda un buen recuerdo de su relación con él y y tampoco mantiene una buena relación con su actual pareja, Marta Peñate.

Oriana, que ha protagonizado más de un enfrentamiento en televisión con Marta, reacciona en '¡De viernes!' a la boda de la que todo el mundo habla además de contestar a preguntas peliagudas: ¿cree que Marta y Tony están realmente enamorados?

Terelu Campos y algunos colaboradores del programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona dudan si detrás de las críticas vertidas por Marzoli hacia Peñate vienen derivadas de un problemas de "celos". "Me da pena, parece un mensaje de envidiosa", le dice la colaboradora.

Oriana Marzoli no ha dudado en contestar con total sinceridad. "Me gustaria que alguien me explicase por qué una mujer estaría celosa por el hecho de sestar comprometida. ¿Soy menos por no tener un marido?", lanza como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Qué me va a molestar, que sean felices", aclara sobre la ceremonia que tuvieron en Honduras la pareja.

El mensaje de Oriana a Marta

"El tema aquí es que Marta y Tony, antes de que empezase el tema, empezó la discusión porque era una fracasa porque hace 'realities' con 35 años. Luego entra en 'Supervivientes' y Marta se dedica a hacer directos", agrega la televisiva.

Por último, Oriana Marzoli ha querido lanzar un mensaje claro a Marta Peñate para terminen las polémicas. "Hoy es viernes. ¿Por qué no queda con su amigas? Yo un viernes estoy con mis amiga. Tiene que buscarse un hobby, senderismo, manualdiades, cerámica...", dice. "Por favor, el día que ella deje de provocarme en redes será el dia que yo deje de justificarme y responderme en televisión", concluye.