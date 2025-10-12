Ana Carrillo 12 OCT 2025 - 09:00h.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' y exparticipante de 'Supervivientes' ha revelado si está a favor o en contra de prohibir las corridas de toros

Anabel Pantoja ha concedido una entrevista al podcast 'Ac2ality' en el que ha hablado acerca de su relación de pareja con David Rodríguez, su novio y padre de su hija, pero en el que también se ha dado a conocer más al desvelar algunas posturas ideológicas: así, la concursante de 'Bailando con las estrellas' ha revelado que no votó en las últimas elecciones porque ese día estaba enferma en casa y se ha pronunciado sobre la tauromaquia.

"¿A favor o en contra de prohibir los toros?", le pregunta Daniela Macarena en la ronda de preguntas rápidas, ante lo que la exconcursante de 'Supervivientes' responde: "No, yo en contra, súper en contra". Tras esa contestación pasan a la siguiente pregunta, pero al escuchar el podcast, la influencer se ha dado cuenta de que no ha quedado reflejada bien su postura y la ha aclarado en un story.

"El vídeo del podcast en el que se me pregunta por mundo toros creo que está mal editado. Yo contesto a que estoy en contra de ello. Para que quede claro y no haya malentendidos", ha subrayado la sobrina de Isabel Pantoja, que achaca a una mala edición del episodio la confusión y que ha querido aclararlo en sus stories, donde tiene dos millones de seguidores y, por ende, un gran alcance.

"Quien me sigue sabe que amo la naturaleza, lucho porque se proteja mundo océanos y todos los animales de este mundo", ha añadido la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja, recordando así que siempre está hablando de su pasión por las ballenas y los delfines, que siempre ha dicho que su sueño sería nadar con delfines y que su animal favorito es el tiburón blanco.

Tanto es así que la funda de su móvil durante mucho tiempo contenía una imagen de la película 'Tiburón', a su novio, David Rodríguez, le regaló por Navidad un viaje para ir a ver los delfines en libertad y a su hija Alma le ha comprado muchas veces pijamas y decoración para su habitación con motivos marinos.

"Gracias por no juzgarme antes de tiempo", ha sentenciado Anabel Pantoja tras la aclaración que ha hecho acerca de su postura sobre la tauromaquia.