Makoke acusa a Sergio Barrido de estar mintiendo respecto a su conversación con Froilán y se enfrentan duramente en plató

El periodista y paparazzi, Sergio Garrido, visitaba hoy el plató de ‘Fiesta’ para contar la íntima conversación de 20 minutos que habría mantenido con Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. Una conversación que se dio al coincidir con él en Ibiza y en la que hablaron sobre su hermana, Victoria Federica, su debilidad por su abuelo y su relación con Miri, entre otros.

Sergio Garrido contaba, en exclusiva, todos los detalles sobre los 20 minutos en los que estuvo hablando de manera destendida con Felipe. Sin embargo, una de las colaboradoras no pudo evitar saltar para rebatir al periodista y mostrar su desconfianza hacia la supuesta conversación de este con el hijo mayor de la infanta Elena. "No me creo nada de lo que diga este hombre", decía contundentemente Makoke.

Ante estas palabras de las colaboradoras, el paparazzi saltaba molesto contra ella por, además, haber mandado un mensaje a Froilán hablando mal sobre él. Sin embargo, Makoke aseguraba que no había dicho nada malo: "Le he escrito: "¿Es verdad que le has dado una declaración a Barrido?" ¿Eso es hablar mal?", para seguidamente lanzarle unas duras palabras: "¿Ves cómo intoxicas? ¿Ves cómo das informaciones que no son de verdad?"

Emma García se ve obligada a intervenir

La acusación de Makoke hacia Sergio Barrido, llamándolo "mentiroso" y asegurando que no tenía ningún tipo de "credibilidad", afectaban profundamente al paparazzi que se ponía en pie y saltaba en su contra con una clara advertencia: "No he mentido en mi vida. Soy un profesional. ¿Tú qué haces? Si tú pones mi trabajo por tierra, yo voy a poner el tuyo, ten cuidado. ¡No te lo permito!"

En este momento, la presentadora del programa, Emma García, se veía obligada a intervenir para poner fin al acalorado enfrentamiento. "¡Podemos calmarnos un poco o me altero yo también! ¡Por favor!", decía molesta mientras mandaba a Sergio que se volviese a sentar en su sitio. Tras actuar como mediadora, Emma preguntaba a los protagonistas del conflicto qué ocurría realmente entre ellos y si su mala relación venía de antes.

"¿Habéis tenido en algún momento un enfrentamiento?", preguntaba la presentadora. Seguidamente, Makoke contestaba sin entrar en detalles: "Como yo lo he vivido en mis propias carnes, no le tengo credibilidad como informador." Esto hacía que el conflicto siguiese sin cesar y ambos continuasen con las acusaciones mutuas hasta que finalmente Emma García dio por cerrado el enfrentamiento.