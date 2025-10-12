Luis Rollán se emociona al hablar de su hijo por primera vez en televisión: "Me ha cambiado la vida"

Fiesta 12 OCT 2025 - 19:20h.

El colaborador de 'Fiesta' se convirtió en padre hace un año al adoptar a un niño de 10 años

Durante el directo de 'Fiesta', Luis Rollán ha recibido un mensaje de su hijo que le ha sacado una gran sonrisa

Luis Rollán se convirtió en padre hace ya algo más de un año. El colaborador de 'Fiesta', tras un largo proceso, logró ampliar la familia al adoptar a un niño que llevaba desde 2023 intentando acoger.

Era la revista 'Lecturas' quien en marzo de este año publicaba la feliz noticia, y quien explicaba que el sevillano cumplía su sueño de convertirse en padre. Ya en el a�ño 2021 Luis Rollán contaba en 'Viva la vida' que su intención era convertirse en padre junto a su gran amiga Sofía Cristo, algo que finalmente no ocurría.

Luis Rollán recibe un mensaje de su hijo en pleno directo

Durante la emisión de 'Fiesta', Luis Rollán miraba su teléfono tras recibir un mensaje y su cara se iluminaba. Eran los compañeros del colaborador quienes le decían a Emma García que Luis acababa de recibir un precioso mensaje de su hijo.

Luis, que siempre ha sido muy celoso de su intimidad, se emocionaba al hablar por primera vez de su hijo en televisión:

"Llevo tres años siendo su padre en la distancia y uno en la cercanía. Estaba hablando con Mónica y de repente me ha llegado su mensaje, se lo he enseñado a ella y me he emocionado. Estamos viviendo una etapa muy bonita, mi hijo me ha cambiado la vida".