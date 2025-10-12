Las carreras y las vidas personales de Mel B, Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell y Mel C tras la separación de las Spice Girls

Victoria Beckham habla como nunca sobre su relación con las Spice Girls

Compartir







Fueron una de las bandas que hicieron historia en la década de los noventa. Además de ser el grupo femenino con más singles en el número 1 de las listas de ventas del Reino Unido, la 'girl-band' Spice Girls marcó un antes y un después en el imaginario colectivo.

Un grupo de música formado por cinco chicas en el que cada una de ellas desempeñaba un claro papel: Emma Bunton como Baby Spice (la 'spice' dulce e inocente), Mel C como Sporty Spice (la conocida como 'spice deportista'), Geri Halliwell como Ginger Spice (la 'spice' pelirroja), Mel B como Scary Spice (la 'spice' excéntrica y energética) y Victoria Beckham como Posh Spice (la 'spice' pija o elegante).

PUEDE INTERESARTE Las sombras de Victoria Beckham

Juntas consiguieron convertirse en un auténtico fenómeno musical y cultural. Sus plataformas, sus peinados locos, sus mechas y sus estilismos cargados de lentejuelas crearon una marca de la que les costó mucho despegarse. Tras su separación, cada una siguió con su camino e intentó hacerse un hueco en diferentes industrias como la musical o la industria de la moda.

Sin embargo, la que más repercusión y fama siguió cosechando fue Victoria Beckham. Gracias a su relación con David Beckham y a sus pinitos en el mundo de la moda, Victoria Beckham consiguió hacerse su propia marca y despuntar como diseñadora de moda y 'celebritie'. Por su parte, sus compañeras continuaron con su carrera en solitario y probando nuevos retos y desafíos.

La carrera y la vida personal de las spice tras la disolución de la banda británica

Victoria Beckham: ha sido la 'spice' que más se ha alejado del mundo de la música. Gracias a sus estilismos, a su apuesta por el mundo de la moda y su participación en campañas publicitarias de grandes marcas, Victoria se ha transformado en un todo un icono.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Apostando en el sector empresarial por su marca de ropa, Victoria Beckham ha desfilado por las grandes pasarelas con sus diseños y, también, ha vestido a grandes rostros conocidos como Phoebe Dynevor, Julia Roberts, Taraji P. Henson, Pamela Anderson o la mismísima reina Letizia. Su nombre suele ser bastante recurrente en los tabloides británicos y estadounidenses donde se habla y se especula sobre su vida personal, su relación con David Beckham y con sus hijos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ahora, con el estreno de su reality show 'Victoria Beckham' en Netflix, vuelve a estar de actualidad. En este nuevo formato, la exspice girl se abre en canal y habla sobre su evolución personal, sus trastornos alimenticios o su trabajo en el mundo de la moda bajo su marca de ropa.

Geri Halliwell: tras el adiós de las Spice Girls, Geri Halliwell fue de las primeras en apostar por su carrera en solitario. En 2001, la 'spice' pelirroja pegó un giro y decidió dejar atrás su característico color de pelo. En su lugar, Geri Halliwell optó por un rubio con el que se estrenó en el videoclip de 'Its's raining men', una versión del clásico de las The Weather Girls con el que volvió a poner de moda esta canción que se convirtió en parte de la banda sonora de la película 'El Diario de Bridget Jones'.

La cantante británica ha lanzado un total de tres álbumes en solitario. Primero despuntó en 1999 con su disco 'Schizophonic', dos años después lanzó 'Scream If You Wanna Go Faster en 2001' y en 2005 creó 'Passion', su último álbum de estudio.

Dejando atrás su faceta como cantante, la 'spice' pelirroja probó suerte en el mundo literario y se estrenó como escritora infantil en 'Ugenia Lavender'. Respecto a su vida personal, Geri Halliwell ha tenido varias relaciones conocidas. Sin embargo, las más conocidas han sido junto al director de cine británico Sacha Gervasi con la que tuvo a su primera hija y actualmente está casada con el piloto de carreras Christian Horner con el que tuvo a su segundo hijo.

Melanie C: la 'spice' deportista ha sido la integrante de la banda que más ha estado ligada al mundo de la música. En su carrera en solitario, Mel C ha sacado un total de ocho álbumes, lleva vendidos más de 30 millones de discos alrededor del mundo y se ha convertido en la artista solista independiente más vendida en la historia de la música.

Además, la artista británica posee el récord de mayor cantidad de sencillos posicionados número uno en Reino Unido. Profesionalmente también ha probado suerte sobre las tablas. Fue en el año 2008 cuando formó parte de la obra 'Blood Brothers', donde interpretaba a Mrs. Johnstone, trabajo por el que recibió una nominación a un Premio Laurence.

Emma Bunton: de las cinco integrantes de las Spice Girls, Emma Bunton ha sido la que más se ha alejado del foco público. Tras la disolución del grupo, la cantante publicó dos álbumes de estudio: en 2001 sacó 'A Girl Like Me', con el que alcanzó el puesto número cuatro en la lista de éxitos del Reino Unido, y cinco años después vio la luz 'Life in Mono'.

Como actriz ha tenido algún que otro trabajo esporádico en papeles pequeños como su participación en largometrajes como 'Zoolander', 'Cómo sobrevivir a una despedida' y 'Absolutamente Fabulosas: La Película'.

Tras probar suerte en varios sectores, Emma Bunton parece que ha encontrado su hueco en el mundo de la radio y es que destaca como comunicadora y presentadora en programas británicos como 'Heart Breakfast' o su propio espacio emitido en la emisora Radio Heart de Londres.

Mel B: junto a Victoria Beckham, Mel B se ha convertido en la 'spice' que más titulares ha acaparado debido a su convulsa vida personal. Con un divorcio cargado de episodios de malos tratos, abusos de sustancias y vídeos sexuales, en 2017 Mel B consiguió separarse de Stephen Belafonte. Además, el juzgado encargado del caso tramitó una orden de alejamiento sobre Stephen Belafonte en la que le prohibía acercarse a la antigua 'spice girl'.

Afortunadamente, en julio de 2025 Mel B consiguió rehacer su vida y se casó con Rory McPhee, su pareja desde hacía varios años. La boda se llevó a cabo en la Catedral de St. Paul en Londres, con la asistencia de algunas exspice girls como Emma Bunton.

En su carrera profesional, los trabajos que más han destacado han sido su paso como jueza de grandes formatos como 'The X Factor' y 'America's Got Talent'. También ha ejercido como presentadora en 'Dancing with the Stars Australia' y como actriz de grandes películas como 'Austin Powers: La espía que me achuchó'.

Convirtiéndose en un referente de la lucha contra la violencia de género, Mel B ha estado involucrada en actividades benéficas y otros proyectos en los que intenta concienciar como víctima sobre el problema de la lacra machista.