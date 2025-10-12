Anabel Pantoja se muestra completamente rota en redes sociales por una razón sorprendente

Desde que Anabel Pantoja se convirtió en madre y, como ella misma ha confesado, ha cambiado su perspectiva de todo. Incluso, ha llegado a admitir que "le encantaría volver a ser anónima". Nos obstante, la sobrina de Isabel Pantoja no abandona su labor como influencer y no duda en compartir en sus redes sociales algunos de sus momentos más vulnerables. En '¡Vaya Fama!' conocemos el motivo de su última gran crisis emocional.

En esta ocasión, Anabel ha sorprendido a todos sus seguidores con un impactante vídeo en el que se ha mostrado completamente rota, con lágrimas en los ojos y sollozos incontrolables. Unas imágenes que han llegado hasta nuestro programa y sobre el que los colaboradores han comentado el impactante motivo que habría llevado a la actual participante de 'Bailando con las estrellas' a esta situación límite. ¿Qué es lo que le ha pasado?

Anabel Pantoja cansada de la fama

"Volvería al anonimato sin dudarlo. Darte a conocer tiene muchas ventajas, pero luego tenemos que pagar el precio de la fama", aseguraba Anabel Pantoja en un videopodcast en el que se ha sincerado y ha hecho balance sobre su vida privada. La presión que la influencer siente por parte de la prensa habría llegado hasta tal punto que, incluso, se estaría planteando abandonar España.

Estas declaraciones de la sobrina de Isabel Pantoja, han sido criticadas por las colaboradoras de '¡Vaya Fama!', especialmente, por Carmen Borrego que aseguraba que es ella misma la que "se encarga de enseñar todo lo que le pasa en su vida privada a través de sus redes". Finalmente, la presentadora le echaba un capote a Anabel: "¿No será que se refiere a que quiere ser conocida en las redes, pero no en la tele?"