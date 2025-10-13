Jota Peleteiro posa con Fran Rivera Bueno mientras Jessica Bueno está en 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 13 OCT 2025 - 18:05h.

El ex de la concursante de 'Supervivientes All Stars' ha posado con Fran Rivera Bueno, del que fue padrastro durante una década

El cambio de opinión de Kiko Rivera sobre Jota Peleteiro, exmarido de Jessica Bueno: "Le estoy agradecido"

Jessica Bueno ha conseguido salvarse de la expulsión cada vez que ha estado nominada y, en muchas de las ocasiones, ha sido la primera en salir de la lista de nominados, por lo que sigue en los Cayos Cochinos, luchando por conseguir una plaza en la final de 'Supervivientes All Stars'. Cada vez que se salva le manda besos a sus tres hijos, con los que ahora ha posado en Instagram su exmarido, el exfutbolista Jota Peleteiro.

Jessica y Jota estuvieron casados durante diez años y tienen dos hijos en común, Jota Junior y Alejandro, pero el empresario convivió con el hijo que la modelo tiene en común con Kiko Rivera, Fran Rivera Bueno, desde que el niño tenía pocos meses de vida, por lo que está muy unido a él y su vínculo no se ha perdido pese al divorcio.

En su entrevista en '¡De viernes!' de hace unos meses, el que fuera futbolista del Real Madrid Castilla contó que quería a Fran como si fuera su hijo y que el niño le llamaba papá. Kiko Rivera, en una entrevista en el podcast de Jordi Wild, confirmó que su hijo llamaba así a los dos y que se sentía agradecido de que pudiera contar con Jota para todo.

El empresario ha demostrado de nuevo lo unido que está a Fran al compartir un par de fotos junto a él mientras la exnovia de Luitingo sigue concursando en 'Supervivientes All Stars'. Por un lado, ha subido una instantánea en la que se le ve abrazando a Fran y a Jota Junior en un parque. "Casi tan altos como yo pero siguen siendo mis bebés", ha sido el texto con el que ha acompañado la foto.

Además, ha compartido una foto con cada uno de los tres niños en diferentes stories para presumir de amor de padre ante sus miles de seguidores, con los que también suele compartir posados junto al más pequeño de sus hijos, Mansour Malik, que todavía no ha cumplido un año de vida y que es fruto de su relación con la modelo Ajla Peleteiro, con la que contrajo matrimonio el año pasado.