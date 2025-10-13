Muere la hermana de Sonia Monroy a causa de un cáncer terminal

Carlos Otero 13 OCT 2025 - 21:38h.

La hermana de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha fallecido debido a un cáncer terminal

Sonia Monroy desveló en '¡De viernes!' el duro momento por el que estaba pasando su familia

Momentos trágicos en la vida de Sonia Monroy: su hermana mayor ha fallecido. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se encuentra sumida en una profunda pena que, desgraciadamente, ya ha experimentado con anterioridad. Dos hermanos, Peter y Frank Monroy, fallecieron en sendos accidentes de tráfico. Además, la artista también ha perdido a sus dos padres.

La hermana de Sonia Monroy, a la que la actriz le dedicó su salto de ‘Supervivientes: All Stars’, padecía un cáncer en estado terminal. La actriz, recién llegada desde Honduras, desveló en ‘¡De Viernes!’ el momento crítico en el que se encontraba y contó que iba a viajar hasta Barcelona para despedirse de ella. “Cuatro ángeles te recibirán en el cielo”, le escribía en su cuenta de Instagram en referencia a sus padres y sus dos hermanos.

Dos fatales accidentes automovilísticos

El primer palo que la vida le tenía reservado a Sonia tuvo lugar en 1993, cuando la integrante de las Sex Bomb era tan solo una adolescente. Peter Monroy, conocido como DJ Peter Mc, fallecía a finales de 1993 en un accidente de tráfico. Se trataba de una auténtica eminencia de la música electrónica que volvía de supervisar uno de los primeros conciertos de la líder de ‘Sex Bomb’ en los inicios de su carrera.

Veinticinco años después la familia de Sonia pasaba por el mismo trance: su hermano Frank perdía la vida en idénticas circunstancias. "Es difícil entender porque la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible. Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver abrazarte hermano. Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano está siendo lo más doloroso que me paso en la vida, estoy abatida, destrozada", escribía en sus redes sociales en 2018 tras conocer la fatal noticia.

El fallecimiento de sus padres

La cantante barcelonesa también ha despedido a sus dos padres. Perfecto Monroig, su progenitor y mentor, fue un reconocido tenor que actuaba en el Liceo de Barcelona. Su muerte en 2009 fue el acicate que Sonia necesitó para mudarse a Los Angeles para alcanzar su sueño de convertirse en actriz de Hollywood. "Prometí a mi padre que cuando él se fuera yo me iría de España", ha contado en alguna ocasión. “Mi papá enfermó de cáncer y yo me fui de Madrid a Barcelona a cuidar de él. Y antes de que falleciera me hizo hacerle la promesa...”, explica.

A mediados de la década pasada la madre de Sonia era diagnosticada de Alzheimer. Sonia no solo cuidó físicamente a su madre, sino que transformó esta experiencia en un proyecto creativo y de sensibilización. En 2023, reveló que está preparando un documental titulado 'Recordando a mi madre' mientras ella me va olvidando, que narra estos siete años con imágenes reales y reflexiones personales. Parte de este material lo pudimos ver a través de sus redes sociales donde iba contando el angustioso proceso de la enfermedad. "Me cuesta mucho editarlo porque pongo las imágenes y me derrumbo", admitió en una entrevista con 'El Mundo'.