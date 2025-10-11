La actriz ha explicado en '¡De Viernes!' la dura situación familiar que está atravesando

Más detalles de la ruptura "total" de amistad entre Yola Berrocal y Sonia Monroy: "Se han metido dos partes más"

Compartir







Sonia Monroy ha acudido a '¡De Viernes!' con el corazón encogido. La actriz se ha sentado en el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para desvelar el origen de su ruptura total de amistad con Yola Berrocal, la que era su mánager y defensora mientras participaba en 'Supervivientes All Stars 2025'.

Pero, al explicar por qué ha discutido con una persona a la que considera su amiga del alma, Sonia Monroy no ha podido evitar las lágrimas al compartir la dura situación familiar que está atravesando. Nadie se podía imaginar la gravedad del asunto que iba a relatar en directo.

"Estoy pasando por el peor momento de mi vida, porque la mamá de Alba [su sobrina] está con un cáncer terminal. Mi hermana se muere", anunciaba generando el 'shock' entre los colaboradores de '¡De Viernes!'. Santi Acosta, al escucharla, no dudaba en mostrarle su apoyo. "Lo sentimos mucho", le transmitía.

Según contaba, este momento crítico que atraviesa está relacionado con la fuerte discusión que ha tenido con Yola Berrocal. "Me hacía ilsuión que mi prima hermana, el primer dia estuviese ella y luego se alterne con Alba", explica refiriéndose a quiénes quería que la defendiesen mientras ella estaba en Honduras. "Mis defensoras siempre iban a ser Lidia y Alba", aclara. Sin embargo, fue finalmente Yola Berrocal quien ha acudido al plató de Mediaset para defender a Sonia Monroy cuando concursaba.

"Ella sabía lo importante que era para mí que mi sobrina y mi prima estuvieran en plató", comenta. Finalmente, la actriz ha aclarado cuál ha sido el verdadero motivo de su rifirrafe con su representante y amiga tras mucha polémica. "Lo que más me duele es que eso era vital, para mi familia era un aliciente. Lo que más me ha dolido es que no me ha respetado", dice.