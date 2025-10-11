Así ha sido el tenso encuentro entre las examigas en el plató de '¡De Viernes!'

Sonia Monroy, entre lágrimas, confiesa que está pasando por el "peor momento" de su vida: "Mi hermana se muere"

Compartir







Entre Yola Berrocal y Sonia Monroy han saltado chispas en el plató de '¡De Viernes!' tras la tensión generada en los últimos días. Antonio Lleida, coordinador de 'El tiempo justo', desvelaba que en el conflicto entraban en juego dos partes más: la prima de la actriz y su sobrina.

Y así ha sido. La actriz confesaba al comenzar su entrevista en '¡De Viernes!' que le ha "dolido" que fuese Yola Berrocal quien la defendiese de cara a su concurso en 'Supervivientes All Stars 2025' -de la que ya ha sido expulsada-. "Estoy ante todo decepcionada", asegura. Monroy le recrimina que no le dejase a su prima y su sobrina que fuesen ellas quienes acudieran al plató de Mediaset en mitad de una complicada situación familiar que atraviesa.

El cara a cara entre Yola Berrocal y Sonia Monroy

Pero a ello se suma otra cosa más. La actriz le afea a Berrocal que le "robase" los vestidos que ella tenía preparados con un diseñador para las galas. "Se los ha puesto ella", asegura. Finalmente, se han podido ver las caras e intentar llegar a un buen puerto en directo en '¡De Viernes!', aunque no ha ocurrido así.

Yola Berrocal aterrizaba con seguridad para "desmentir" las declaraciones de la que era su representada. "Deja de mentir como estás mintiendo", le solicitaba la teevisiva. Tras ello, Sonia Monroy explotaba y no dudaba en compartir lo que pensaba. "No me callo las cosas y digo la verdad", lanzaba.

"Lo más importante, cuando me has pedido mis trajes sin estrenar siempre vas vestida de mis trajes", le recriminaba Berrocal. Monroy, muy indignada, le acusaba de "traicionar" a su "familia". "Esto no es show, que es mi familia... Eres muy mala y lo siento por los papás de Yola", le trasladaba.