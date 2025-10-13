Lidia González 13 OCT 2025 - 14:17h.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y Violeta Magriñán tuvieron un intenso romance que compartieron, en exclusiva

La pregunta de Noel Bayarri a Iván González que ha provocado una gran bronca en palapa

Noel Bayarri ha acumulado un amplio historial amoroso desde que saltase a la fama y eso incluye a una jovencísima Violeta Mangriñán, en pleno auge tras su trono. El último expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ y la influencer protagonizaron una historia de amor que revolucionó a todos sus seguidores. Ninguno de los dos quiso dejar de compartir algunos de los momentos más importantes de su romance y, por ello, grabaron los tórridos inicios de su relación, con dos citas que dieron mucho de qué hablar.

El comienzo de esta historia se remonta al 2019, cuando la valenciana, que todavía no había conocido Fabio Colloricchio, y el canario tuvieron una primera cita muy especial. Un encuentro en el que las normas estaban muy claras: Violeta no podía abrir los ojos bajo ningún concepto y ver la cena que Noel tenía preparada para ella. Una romántica toma de contacto que la influencer no dudaba en tildar de “surrealista”.

Cada uno vestido con sus mejores galas, pasaron un encuentro en el que fue subiendo la temperatura cada vez más y donde la complicidad y la risa juguetona traspasaba la pantalla. “No voy a olvidar esta cita jamás”, admitía Violeta antes de darle un apasionado beso a Noel. La química entre ellos llegó a tal nivel que incluso algunas prendas acabaron en el suelo.

La segunda cita de Noel Bayarri y Violeta Mangriñán con un masaje sensual

Los influencers se quedaron con muchas ganas de repetir la experiencia y, por este motivo, a Violeta le tocó ser la anfitriona, en esta ocasión. Aunque ambos dejaron bien claro que no era la primera vez que el canario ponía los pies en la casa de la valenciana, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’ afirmaba: “Aquí no viene cualquiera”.

En esta ocasión, el tira y afloja entre ellos fue mucho más claro y, después de que la influencer perdiera una apuesta, tuvo que darle un sensual masaje al creador de contenido. Entre risas y mucho tonteo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes, no dudó en hacerle un tour por toda su casa, especialmente por su cama, que es “muy bonita y acogedora”.

El exconcursante de ‘SV’ reacciona a su relación con la influencer: su mensaje

Dos años más tarde, en 2021, Noel Bayarri recordaba su intenso romance y reaccionaba a su relación con la influencer después de mucho tiempo sin verse. Los creadores de contenido vivieron muchos momentos míticos de los que el ‘Mojo picón’ no dudo en pronunciarse. “Es una pasada, acabó su trono, lo dejó con Julen y aparecí yo”, comenzaba explicando el canario y añadía: “Dos grandes tronistas, a su aire y en su casa”.

Sin embargo, el recién expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ también sacaba a relucir su nula relación actual y, a pesar de la distancia entre ellos y de que ambos habían rehecho sus vidas, Noel Bayarri le manda un directo mensaje a Violeta Mangriñán. ¡No te lo pierdas!

Noel Bayarri se convierte en el expulsado sorpresa de ‘Supervivientes All Stars”

En una noche muy emocionante, los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ se quedaban en auténtico shock al descubrir que, contra todo pronóstico, se trataba de una noche de expulsión sorpresa. Tras una larga y agonizante espera, se cumplía el veredicto de la audiencia que anunciaba a Noel Bayarri como el expulsado definitivo; el canario, visiblemente afectado, se despedía de sus compañeros y dedicaba sus primeras palabras tras enterarse de la noticia.