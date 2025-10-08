Supervivientes Madrid, 08 OCT 2025 - 23:53h.

La concursante fue invitada en sustitución de su compañero Noel al evento en Honduras

Inédito | Marta Peñate y Tony Spina hablan de su luna de miel en una lacrimógena despedida tras su boda en 'Supervivientes All Stars'

Como en cualquier boda, Marta Peñate y Tony Spina debían hacer lista de invitados para su enlace matrimonial de Honduras. La misión no era nada fácil cuando solamente podían optar al elenco de concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'.

En un primer momento generaron polémica entre sus compañeros de los Cayos Cochinos por la difícil decisión. A �última hora, Gloria Camila fue invitada al evento que ha llenado de amor y felicidad a los protagonistas en sustitución de Noel Bayarri, quien al parecer no habría recibido con buena actitud su ausencia.

Lo que opinaron los invitaos de la ausencia de Noel

"Su cara era descompuesta, estaba como 'blanco'", le comentaba a los invitados reales de la boda Gloria Camila. Según Adara, Peñate y Spina han optado por la vía correcta. "Tenía que ser así, Noel no pintaba nada", aseguraba la exgranhermana. Iván González, por su parte, era bastante realista. "No le habrá hecho gracia a Noel", apostillaba.

Este último, pese a comentar que Bayarri tenía asombro, señalaba que "no era normal" que acudiera el ya no invitado al enlace matrimonial. Y explicaba además el motivo por que el que los novios cambiaron de decisión. "Lo que no era normal era que fuera Noel cuando no tiene relación con Tony", puntualizaba.