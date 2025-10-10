Pedro Jiménez 10 OCT 2025 - 01:47h.

Una esterilla ha provocado una gran bronca en 'Playa Leyenda'. Y ha sacado a relucir un tema que parecía formar parte del pasado. Y es que Noel Bayarri, bajo la luz de la Luna, le ha preguntado a Iván González a modo de broma lo siguiente: "¿Tú duermes con tu exnovia hoy o no? ¿Con Gloria Camila?", refiriéndose a que no dormiría donde a él le gustaría. Y así iba a ser: poco después, el propio Iván pediría dormir en "una esquina" y Jessica Bueno señalaría que "siempre duerme en ese lado", provocando una gran discusión en la playa.

Poco después, ya en pleno directo de 'Supervivientes All Stars', Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por las palabras que Noel le había dicho a Iván en la playa a Gloria Camila, quien después de quedarse unos segundos en blanco ha apuntado que "no lo había escuchado hasta ese momento". Alejandro Albalá, por su parte, daba la cara por Noel Bayarri asegurando que había sido tan solo "un comentario gracioso, que provocó las risas incluso en el propio Iván González".

"Deja de ser el 'abogado' de Noel, que creo que se puede defender solo", ha apuntado una Gloria Camila, que parecía no hacerle mucha gracia ese comentario que soltaría el canario en la playa a Iván, sacando a relucir una trama que ha surgido en más de una ocasión entre Iván y Gloria Camila en la palapa (y tambien en la playa), y que les ha hecho marcar diferencias e incluso llegar a más de un tenso choque.

Gloria Camila, molesta tras el comentario de Noel en 'Supervivientes All Stars'

"Hay gente que lo hace con buena intención y otros que lo hacen con mala intención, como Noel. Sabe cómo meter 'pullita'", ha añadido Gloria Camila. Lo que está claro es que la relación que han mantenido en el pasado Iván González y Gloria Camila parecía haberse metido en un 'cajón', pero todavía en la playa sigue más que presente...