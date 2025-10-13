Patricia Fernández 13 OCT 2025 - 01:30h.

Los concursantes se quedan de piedra al descubrir la expulsión sorpresa en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'

El emotivo homenaje de Laura Madrueño tras la muerte de una integrante del equipo de 'Supervivientes All Stars': "Siempre serás parte de este cayo"

Compartir







Una noche con una noticia muy importante, la que no se esperaban para nada los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025', en especial para los nominados, los que se quedaban en completo 'shock' cuando Sandra Barneda les comunicaba que era noche de expulsión.

La reacción de los concursantes a la expulsión sorpresa

"Os espera una noche muy intensa. Carlos, Noel, Tony y Torres, esta noche hay expulsión", comunicaba Sandra Barneda, algo que todos escuchaban en la palapa, que se abría de manera excepcional para esto, a lo que Laura Madrueño añadía algo: "Noche de expulsión sorpresa, uno de los nominados pondrá fin a su aventura de manera definitiva".

Entre "no te creo", de Adara Molinero, "todo cambia en un segundo", de Iván González o "pelos de punta" de Gloria Camila eran algunas de las reacciones de los supervivientes a esto, como la de uno de los nominados, Tony Spina: "No me lo esperaba para nada, entrar aquí y ver que puede ser hoy..." Y Sandra Barneda les explicaba algo: "El público ya lo sabía y está entregado votando, la sorpresa ha sido para vosotros".

Tras esto, dos ceremonias de salvación se celebrarán en Honduras, en la primera Tony Spina era salvado por la audiencia, seguido de Rubén Torres, lo que dejaba un duelo entre Carlos Alba y Noel Bayarri para la expulsión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Noel Bayarri, expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025'

Y llegaba el momento, Sandra Barneda daba el nombre de Carlos Alba como el concursante salvado y, por tanto, Noel Bayarri se convertía en el expulsado de esta semana, el que se abrazaba a Carlos y a Rubén Torres y se iba despidiendo uno a uno de sus compañeros.

"Era una nominación durísima, se podía ir cualquiera, pero me ha tocado a mí. Me quedo un poco decepcionado porque ya no queda mucho y quería seguir hasta el final, pero por otro estoy orgulloso del concurso que he hecho, el público lo ha querido, yo lo respeto y agradecido a la producción por esta segunda oportunidad. Deseo lo mejor a todos mis compañeros", entonaba Noel antes de su marcha, al que Laura Madrueño dedicaba unas emotivas palabras.

Pero antes de marcharse, Noel tenía que dirigirse el 'set de nominaciones' para su último privilegio, 'el beso de la traición' para darle un beso a la persona que le quería dar un punto extra en la nominación de la noche. Lo que este tenía claro y, al volver junto al resto, iba directo a Adara Molinero para dárselo, a lo que ella reaccionaba: "Claro que sí".