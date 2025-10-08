Silvia Herreros 08 OCT 2025 - 11:57h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su exnovio se reencuentran por un bonito motivo

Patricia Steisy y Pablo Pisa han vuelto a verse las caras tras la reciente e inesperada muerte de la madre del arquitecto. La exconcursante de 'Supervivientes' y su exnovio han tenido un encuentro por un motivo más que significativo que ha vuelto a unirles tras su ruptura.

Un encuentro en el que también han estado presentes dos personas más. Por un lado, Athenea, la hija que la de Granada y el de Madrid tienen en común; por otro, un viejo rostro conocido para los espectadores de Telecinco.

Era él mismo el que, horas antes de compartir imágenes de su bonito reencuentro, avanzaba a través de sus historias temporales de Instagram su plan con "dos personas a las que quiero muchísimo y no veo desde febrero". "Me van a presentar a una personita que estoy deseando coger en brazos y dar un besito enorme", añadía haciendo relación a la hija de la expareja.

Se trata de Manuel González, exnovio de Lucía Sánchez y exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. El gaditano conoce a Steisy desde hace años; de hecho, además de haber coincidido con ella en 'Pesadilla en el paraíso', convivieron juntos en el pisito de 'Solos', lugar en el que se cruzaron algunos límites que a Pablo le costó bastante perdonar.

Pese a ello, con el tiempo los tres supieron dejar de lado las tensiones y forjar una bonita amistad que ha quedado reflejada en la quedada que acaban de tener. Un reencuentro que se produce apenas unos días después del repentino fallecimiento de la muerte de la madre de Pablo Pisa, por el cual el interiorista se siente absolutamente destrozado y sin ganas de nada.

"Amigos de corazón. Qué buena gente eres. Gracias por venir a verme y tenerme distraído toda la tarde", ha dicho Pisa, que por unas horas, ha podido evadirse y olvidar su dolor.

El exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' no ha podido resistirse a compartir imágenes de este bonito encuentro que ha vuelto a unir a Patricia Steisy y Pablo Pisa tras su ruptura y la muerte de su madre. Un día que Manuel González no olvidará y que ha querido destacar en su perfil de Instagram, en donde ha compartido una preciosa fotografía junto a "la personita más pequeña y más especial del mundo", la hija de sus "queridos amigos". "Me han presentado a su Athenea y no puedo estar más feliz por ellos. ¡Qué maravilla ver cómo el amor se transforma en vida!", ha celebrado.