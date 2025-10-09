Lidia González 09 OCT 2025 - 11:14h.

Asier Montaño desvela el contenido de la conversación que mantuvieron las exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’

La versión de Alba Rodríguez y Rosario Matew sobre su polémica con Lucía Sánchez

Hace tan solo unas semanas, Rosario Matew se vio envuelta en una polémica junto a algunas exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ sobre la que ha querido pronunciarse. La influencer habla claro sobre su enfrentamiento con Lucía Sánchez en la ‘Fashion Week’ y cuenta su versión de los hechos. Después de que la gaditana expusiera lo que había pasado mediante un comunicado y se produjera un cruce de reproches, la de Elche le cuenta a Asier Montaño, colaborador de ‘En todas las salsas’, todo lo que ha sucedido. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Durante uno de los desfiles de la ‘Fashion Week’, Lucía Sánchez vivió un complicado episodio que se vio acrecentado por un acontecimiento en el que están involucradas Rosario Matew, María Aguilar y Alba Rodríguez. La gaditana sintió que sus compañeras la habían “excluido” porque no la saludaron y no dudó en compartirlo abiertamente en sus redes sociales. A pesar de que las implicadas ya se han pronunciado, el periodista ha podido comprobar, de primera mano, cómo ha vivido cada una esta situación y ha querido ponerlo sobre la mesa.

“Ellas no ven a Lucía”, comienza explicando Asier Montaño. El colaborador de ‘En todas las salsas’ explica el verdadero motivo por el que se produjo toda esta controversia entre las exparticipantes de ‘LIDLT’: “Lo que ve Lucía es que ellas se mueven y piensa que es por el tema de Alba”. Además, el periodista desvela el contenido de la conversación que Rosario mantuvo con Lucía, a quien no dudó en escribir en cuanto explotó toda esta situación.

Pero Rosario Matew no ha sido la única que ha querido hablar sobre esta situación y es que María Aguilar también ha dado su versión de los hechos. Asier Montaño ha contado la decisión que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tomado sobre su relación con Lucía Sánchez y el resto de los colaboradores no duda en comentarlo.

Unas semanas después de que estallase toda la polémica entre Lucía Sánchez, Rosario Matew y María Brunn todavía sigue trayendo cola. Las implicadas en la controversia han querido explicar cómo vivieron todos los hechos y qué piensan hacer tras todo el lío que se ha producido. Además, Zoe Bayona, quien conoce a todas las protagonistas, se ha mojado y ha opinado sobre esta situación. ¡No te lo pierdas!