Lorena Romera 14 OCT 2025 - 13:21h.

El hijo de Carmen Borrego lanza una petición a Alejandra Rubio por su enlace con Carlo Costanzia

Los planes de boda de la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores

Compartir







José María Almoguera ha lanzado una importante petición a Alejandra Rubio ante sus planes de boda con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han dejado claro en sus últimas apariciones televisivas que tienen ganas de darse el 'sí, quiero' y ya han confirmado que "será más pronto que tarde". De ahí que ahora el hijo de Carmen Borrego le haya hecho llegar esta solicitud a su prima.

PUEDE INTERESARTE Patricia Pardo cuenta por qué Alejandra Rubio le ha sorprendido

En los últimos meses, la relación de José María Almoguera y Alejandra Rubio ha estado en un continuo vaivén. Un tira y afloja y un constante cruce de acusaciones y dimes y diretes. Pero parece que ahora las aguas han vuelto a su cauce y los primos han sabido cómo reconducir lo suyo.

En el 60º cumpleaños de Terelu se dio ese esperadísimo reencuentro familiar, después de que el hijo de Borrego lamentase en numerosas ocasiones no haber conocido ni a Carlo Costanzia ni a su sobrino. Ahora la pareja habla de planes de boda. "Será más pronto que tarde", ha reconocido la colaboradora de Telecinco, confirmando que el 'sí, quiero' con el padre de su hijo está más cerca de lo que pensamos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El reclamo de Almoguera a Alejandra Rubio por su boda

Una boda a la que José María Almoguera espera acudir. De ahí que haya aprovechado el micrófono de 'Europa Press' para lanzar una importante petición a su prima. "Es una muy buena noticia. Ojalá, claro que sí", comenta, cuando le hablan de estas campana de boda. "Me parecería genial, yo encantado. Espero asistir a ese enlace, recibir la invitación y que sea algo precioso", ha señalado el que fuera concursante de 'GH VIP'.