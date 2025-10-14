Así es el nuevo novio de Irene Rosales: las fotos y todos los detalles

‘El tiempo justo’ analiza las portadas ‘gemelas’ de Lecturas y Semana, que muestran a Irene Rosales muy enamorada junto a su nueva pareja

Leticia Requejo pone en duda la buena relación de Irene Rosales y Anabel Pantoja tras la ruptura con Kiko Rivera: “No han tenido apenas contacto”

Compartir







‘El tiempo justo’ ha asistido a un auténtico fenómeno de coincidencia mediática. Este miércoles, tanto Lecturas como Semana abren sus portadas con las mismas imágenes y un mismo protagonista: Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, quien ha sido fotografiada de la mano de un joven con el que comparte escapadas, sonrisas y complicidad.

Dos revistas, una misma historia de amor

“Irene Rosales enamorada. La felicidad de la ex de Kiko Rivera”, titula Lecturas, mientras que Semana destaca que “vuelve a sonreír”.

Las imágenes muestran a Irene paseando con su nueva pareja por Madrid y Sevilla, compartiendo gestos de cariño y ayudándose mutuamente en el AVE, donde él incluso carga su maleta.

En el plató, Luis Pliego, director de Lecturas, y Borja Terán, de Semana, debatieron sobre la exclusiva y aportaron más detalles de esta relación que parece consolidarse.

“Las mías son fotos de ayer mismo, de una comida en Sanlúcar de Barrameda. Se les ve felices, naturales, cómplices. Irene está enamorada”, afirmaba Luis Pliego, orgulloso de su material gráfico.

Por su parte, Borja Terán matizaba entre risas: “Las nuestras son diferentes. Les vemos saliendo del mismo hotel en Madrid. Eso podría implicar que han pasado la noche juntos.”

Una historia que no se esconde

Según ambos directores, Irene y su nuevo novio no tienen intención de ocultarse. “Ya no se esconden. Estuvieron juntos en Sevilla la semana pasada, cuando Irene acudió a ‘Bailando con las estrellas’, y él la acompañó”, reveló Pliego.

Las fotografías, tanto las de Lecturas como las de Semana, muestran a la pareja en distintas ciudades y momentos, lo que refuerza la idea de que la relación es sólida y reciente.

Su nombre y su profesión

El nombre del nuevo amor de Irene es Guillermo, un empresario sevillano que gestiona una empresa de instalación de césped artificial.

Y lo más sorprendente: no es un desconocido para la familia Rivera-Rosales. Según reveló el reportero de ‘El tiempo justo’: “Este chico ya coincidió con Kiko e Irene hace cinco años, cuando fue el encargado de colocarles el césped en la casa donde vivían entonces. Es un viejo conocido de la familia.”

De hecho, existen imágenes de aquella época en las que Guillermo aparece en la vivienda de la pareja, lo que demuestra que su relación se remonta, al menos, a 2020.