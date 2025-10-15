Lorena Romera 15 OCT 2025 - 10:36h.

Sale a la luz la foto de hace cinco años, cuando Guillermo fue a instalarle el césped artificial a Irene Rosales

Así es el nuevo novio de Irene Rosales: las fotos y todos los detalles

Irene Rosales es la protagonista de esta jornada de revistas del corazón. La exmujer de Kiko Rivera es portada de dos de las cabeceras más importantes del país junto a Guillermo, su nuevo novio. La de Ginés, Sevilla, de 34 años, ha sido fotografiada besándose con este empresario con el que ha rehecho su vida sentimental. Su primer encuentro fue hace cinco años, cuando él la instalaba el césped artificial en casa. Una cita de la que existe una foto que ahora ha visto la luz.

Poco más de mes y medio después de que Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaran su ruptura, tras once años juntos, nueve de matrimonio y dos hijas en común, la influencer se ha convertido en noticia junto a su nueva pareja. "Todo el mundo tiene derecho a volver a ilusionarse", ha señalado la exnuera de Isabel Pantoja frente a los medios de comunicación, que pedía respeto para su chico, que es una "persona anónima".

Así se conocieron Irene Rosales y Guillermo, su nuevo novio

Pero cada vez se van conociendo más detalles de Guillermo, que en Instagram se presenta como un "emprendedor" y un apasionado de su trabajo. Un trabajo que le llevó a conocer, precisamente, a Irene Rosales. Fue hace cinco años, en casa de ella. Y es que el joven, de 41 años, tiene una empresa de césped artificial y fue él quien se encargó de la instalación en su casa de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla.

Este encuentro tuvo lugar hace cinco años, y debió marcarles de alguna manera, pues él compartió en sus redes sociales una foto del momento. Una imagen en la que les vemos juntos por primera vez, mucho antes de iniciar esta relación sentimental. En ese momento, el empresario le dedicaba a la que fuera concursante de 'GH DÚO' -reality en el que participó con Kiko Rivera- unas preciosas palabras de agradecimiento por haber confiado en sus servicios.

"Gracias a mi trabajo, cada día conoces a gente diferente"

"Gracias a mi trabajo, cada día conoces a gente diferente", señalaba aquel 2 de diciembre de 2020, fecha que marcaba un antes y un después para los dos. "Darle las gracias a Irene Rosales por contar con Verdergeen Cesped, ¡gracias!", expresaba Guillermo en esta publicación en la que salen sentados en la parcela, tranquilos y sonrientes, tras la instalación el césped artificial en su casa.

Una foto que ahora cobra un significado especial y que marca el día en el que la actual pareja se conoció: diciembre de 2020. Si bien se desconoce si estuvieron manteniendo el contacto desde entonces y este servicio les sirvió para entablar una relación de amistad, lo cierto es que ese encuentro fue el inicio de algo. Hoy, Irene Rosales y Guillermo son portada de la prensa del corazón y su relación es ya todo un secreto a voces.