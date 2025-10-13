Los presentadores han dado un momentazo al hablar de la actividad sexual superados los 40 años

Joaquín Prat estalla tras ver el acoso de un independentista a una mujer mayor en el metro de Barcelona: “En mi pueblo…”

Compartir







Nagore Robles ha visitado 'El tiempo justo' para hablar sobre la intensa y divertida convivencia que están teniendo los concursantes de 'Uno de GH20'. La presentadora asegura que han tirado "la casa por la ventana" con un formado donde se ha creado una "casa previa" a la de 'Gran Hermano'. "Pasa de todo. La convivencia está genial, con colaboradores de primera", dice refiriéndose a la participación de celebridades como Belén Ro o Anabel Pantoja en el formato que puede seguirse a través de la app de Mediaset Infinity.

Joaquín Prat, presentador del espacio de Telecinco, le preguntaba a Robles si ya se había producido algunos "roces de cariño" entre los concursantes, a lo que la otra respondía afirmativamente. El periodista se interesaba además por saber si había la posibilidad de que exista algún romanticismo en el 'reality'. "¿Puede salir una pareja de 'Uno de GH20'?, le lanzaba en directo.

El momentazo entre Nagore Robles y Joaquín Prat

Nagore Robles era sincera. "Están ahí encerrados, están muy bien, son jovencitos... están más encendidos que nosotros. Entonces, ha habido 'cucharita'", comentaba entre risas. Prat no dudaba en decirle que no es su caso que la chispa del sexo siga sin existir. "Habla por ti", le contestaba.

En ese momento se producía un pequeño chascarrillo entre una y otro que ha generado un 'momentazo' como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "¿Sigues con la misma llama que a los 20?", le cuestionaba Nagore Robles a Joaquín Prat. "Tenemos que estar encendidos siempre y si no, hacer un esfuerzo", aseguraba este último.

La televisiva señalaba que, con 20 años, estaba "'como una cerilla'". ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas este momentazo!