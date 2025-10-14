Irene Rosales, tras publicarse que estaría de nuevo ilusionada: "Todos tenemos derecho a ser felices"

Desde hace meses, Irene Rosales y su nueva ilusión habrían estado viéndose

Irene Rosales se sincera sobre su situación actual en su gran regreso a la televisión: “Necesito experimentar nuevos retos”

Irene Rosales y Kiko Rivera pusieron fin a su matrimonio este verano, tras once años juntos y dos hijas en común. La ruptura, que sorprendió a muchos, se ha desarrollado de manera cordial, priorizando siempre el bienestar de sus hijas.

Mientras Kiko continúa centrado en su carrera musical y como streamer, Irene ha regresado a la televisión, manteniendo discreción sobre su vida privada, aunque algunos rumores apuntan a que podría haber encontrado una nueva ilusión.

Ahora, poco después de hacer público su divorcio, el amor habría llegado de nuevo a la vida de Irene Rosales, o al menos eso es lo que ella misma ha publicado.

El equipo de redacción de 'Vamos a ver' ha investigado y ha conseguido las pruebas de la ex de Kiko Rivera con un nuevo conocido.

Irene Rosales reaparece muy sonriente tras conocerse que estaría de nuevo ilusionada

'El Periódico' asegura que se trata de un empresario llamado Guillermo, moreno, con barba y con cuerpo de gimnasio. Sería un hombre deportista, reservado y lleva una vida fuera del foco mediático. Además, se habría separado recientemente y tendría un hijo adolescente. Ahora, ambos se dedican comentarios cariñosos en sus redes sociales.

Irene Rosales ha reaccionado a esta información y, aunque concisa, se ha mostrado clara y contundente ante los medios de comunicación que la esperaban a las puertas de su casa: "Que se hable de mí lo veo normal porque soy una persona pública, pero no de personas que son anónimas y que están fuera de esto", ha comenzado.

"Todo el mundo tiene derecho a ser feliz de nuevo", ha dicho la exmujer de Kiko Rivera cuando le han preguntado si es cierto que está de nuevo ilusionada.

Además, ha asegurado que con Kiko Rivera "todo va muy bien" y que ella se encuentra actualmente "disfrutando mucho de sus hijas".