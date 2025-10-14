La periodista reflexiona sobre cómo ha vivido el inicio de curso con sus hijos en una etapa de reajuste personal

El regreso a las clases ha sido también un punto de apoyo emocional para Isabel Jiménez, que se enfrenta al curso con nuevas rutinas y una manera más consciente de acompañar a sus hijos, ¡dale play!

Hay rutinas que comienzan en silencio, sin hacer ruido, pero que terminan marcando todo. Para Isabel Jiménez, este año la vuelta al cole ha llegado con un nuevo significado. Sus hijos, Hugo y Daniel, de 4 y 6 años, volvían al aula con la ilusión propia de su edad. Pero para ella, madre y periodista, el regreso al colegio ha funcionado como mucho más que un cambio de horarios: ha sido una forma de recuperar el equilibrio familiar en medio de un nuevo escenario vital.

Durante el homenaje a Estrella Morente en el Teatro Real, "De Estrella a Estrellas", Isabel compartió con Outdoor cómo ha vivido este arranque de curso. Lejos de los discursos preparados, la periodista respondía con honestidad. Sus hijos estaban deseando volver a clase, a su entorno, a sus rutinas. Y ella también. En un momento marcado por la reorganización personal y familiar —tras separarse de su pareja, el ingeniero Álex Cruz, en abril—, el inicio del curso ha sido, también para ella, una forma de reencontrarse con cierta estabilidad. "El verano se les hizo ya largo. Cuando volvimos a Madrid, el 17 o el 20 de agosto, me preguntaban cada día: 'Mamá, ¿cuándo empieza el cole?'".

La periodista aún no se enfrenta al mundo de los deberes y los exámenes, pero sí a una etapa que implica estar más presente: acompañar en el camino, ayudar con los primeros aprendizajes, reforzar los vínculos después del cole. "Todavía no estoy en el mundo deberes, pero nos gusta dibujar juntos, leer… me encanta acompañarlos en ese proceso de descubrimiento".

Esa implicación, aún basada en el juego y la conversación, no es menor. Isabel ha encontrado en ese tiempo compartido una manera de reforzar la estructura emocional de sus hijos y la suya propia. En esta nueva etapa, la vuelta al cole ha funcionado como un sistema de apoyo. Una forma de poner orden a lo que, durante el verano, había sido más incierto.

A diferencia de otros años, en los que septiembre podía vivirse con cierta inercia, Isabel ha optado por habitar este momento con más intención. La rutina escolar no es solo una obligación, sino una herramienta para sostener el presente: horarios previsibles, hábitos estables, momentos de calidad en medio de una agenda profesional exigente.

Y en todo ello, hay un aprendizaje que va más allá de lo logístico. En lugar de buscar compensar lo que ha cambiado, Isabel se enfoca en fortalecer lo que permanece: la presencia, el vínculo, la escucha. Saber qué han hecho sus hijos en clase, contarles cómo ha sido su día, y construir juntos una nueva normalidad. Es una forma de estar, no solo de hacer. ¡Dale Play!

Así arranca el día Isabel Jiménez: sin prisas, con música y un desayuno consciente

Desde que debutó en Telecinco en 2005, Isabel ha demostrado una gran solvencia frente a la cámara. Pero fuera del plató, ha aprendido a construir una vida más pausada y conectada con los gestos pequeños.

La música es el hilo que cose sus mañanas. "Mi despertador no es una alarma, es una playlist", nos contó. Una banda sonora personal que suena desde la ducha hasta el coche, y que le permite empezar el día sin brusquedad. Y luego llega su momento favorito: el desayuno. El cual, nos contó en exclusiva de qué se compone. Un hábito que repite cada mañana porque sabe que ese pequeño ritual le da el tono al resto de la jornada.

Después vendrán las escaletas, los temas del día, la redacción y el directo. Pero antes, Isabel se asegura de llegar centrada, con energía y con la mente despejada. Dale al play para ver cómo Isabel Jiménez afronta su rutina cada día.