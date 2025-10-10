Nuria Seró habla sobre su nueva maternidad y cómo cambia la vida tras ser madre: "El parto fue una fantasía"

La meteoróloga vuelve mañana a la pantalla tras su baja por maternidad y contó en exclusiva cómo vive esta nueva etapa

Nuria Seró habló sin filtros sobre el postparto, las nuevas rutinas y la suerte de tener un bebé que duerme toda la noche ¡Dale play!

Compartir







La alfombra roja del nuevo espectáculo de 'Estrella de Estrellas' se llenó de rostros conocidos de la televisión española. Patricia Pardo, Nacho Abad, Isabel Jiménez, Risto Mejide y Ana Terradillos fueron solo algunos de los que desfilaron antes de que comenzara un show que dejó a todos con la boca abierta.

Entre los invitados que recorrieron la alfombra roja, nos encontramos con Nuria Seró, la meteoróloga que se sumó al equipo de Mediaset a finales de 2024. No desperdiciamos la oportunidad de preguntar sobre su nueva vida como madre. Y es que la presentadora del tiempo regresa mañana a la pantalla después de su baja por maternidad, lista para retomar sus predicciones meteorológicas.

La meteoróloga de confianza: Así es Nuria Segó

Licenciada en Física por la Universidad de Barcelona y con un máster en Climatología Aplicada y Medios de Comunicación, Nuria Seró supo combinar rigor científico con carisma. Poco después de su fichaje en Mediaset, llegó otra gran noticia: estaba embarazada. Junto a su pareja, Ángel J. Marín, con quien se casó muy enamorada en 2023, Nuria vivió los últimos meses preparándose para la llegada de su primer bebé.

Ahora, recién estrenada en la maternidad, la meteoróloga se mostró radiante y sincera al hablar de esta nueva etapa. "El parto fue una fantasía", se sinceró entre sonrisas, dejando claro que su experiencia fue mucho más positiva de lo que muchas veces se cuenta. Pero lo que realmente sorprendió fue cuando nos reveló uno de esos detalles que toda madre conoce: el sueño del bebé. "El niño duerme toda la noche", nos dijo, y enseguida añadió entre risas: "Las otras madres me pueden insultar, lo entiendo perfectamente".

La vida tras ser madre

Aunque su declaración arrancó carcajadas, Nuria también reconoció que tiene que adaptarse a las nuevas rutinas de maternidad, luego de ser madre la vida es distinta: "Cambian las prioridades", dijo. Volver al trabajo después de estos meses en casa con su hijo representa un desafío, como le ocurre a tantas mujeres que intentan equilibrar la vida profesional con la personal.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Mañana, cuando Nuria vuelva a aparecer en nuestras pantallas con sus predicciones meteorológicas, lo hará convertida en una mujer diferente. La misma profesional rigurosa de siempre, pero ahora también madre primeriza. Y aunque ella bromee con que su bebé duerme toda la noche, la realidad es que volver al trabajo tras la maternidad es uno de los grandes desafíos para las mujeres, por muy bien que duerman los pequeños.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La alfombra roja de 'Estrella de Estrellas' fue el escenario perfecto para este reencuentro con Nuria Seró. Entre el glamour del evento y la emoción del espectáculo de Estrella Morente, la meteoróloga nos regaló una conversación honesta y llena de humor sobre su nueva realidad. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas sus declaraciones sobre cómo lleva la maternidad!