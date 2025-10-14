Natalia Sette 14 OCT 2025 - 12:10h.

Oriana Marzoli y Marta Peñate son enmigas públicas desde hace años ¡Entérate de cómo y por qué empezó esta enemistad!

Oriana Marzoli enseña el anillo de compromiso que le dio Tony Spina tras las palabras de Marta Peñate

No es un secreto para nadie que Oriana Marzoli y Marta Peñate no se llevan nada bien. Aunque han sido enemigas desde que Marta comenzó su relación con Tony Spina, las cosas entre ellas han empeorado desde la participación del italiano en ‘Supervivientes All Stars’. Desde el principio, Oriana dejó clara su opinión como colaboradora, una opinión muy contraria a la de Marta Peñate que ha defendido a su chico a capa y espada. Pero, ¿Cuál es el motivo real de la enemistad entre ambas?

Todo se remonta a un video que la venezolana grabó con Tony Spina para su canal ‘Algo pasa con Oriana’ allá en 2021. La relación entre Marta y el italiano recién comenzaba y él guardaba todavía buena relación con su ex. “Tal y como estamos ahora, estoy super agusto”, decía Tony en ese momento. Ambos se dedicaban palabras muy bonitas y dejaban claro que como expareja funcionaban muy bien. “Siempre vamos a estar ahí el uno para el otro”, aseguraba Tony sin saber lo que vendría.

A pesar de que gran parte del video lo dedican a hablar de su relación pasada y actual, Oriana le pregunta también por su relación con Marta. “Ojalá nos vaya bien”, admitía en ese momento. Sin embargo, la opinión de Oriana era muy distinta. “Me cuesta creer que Tony esté con ella”, comenzaba diciendo.

Las palabras de Oriana Marzoli que ofendieron profundamente a Marta Peñate

Este sin duda fue el principio de la gran enemistad que existe ahora entre Marta y Oriana. Delante de Tony, la venezolana opinó sobre su relación con la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ sin pelos en la lengua. “Sinceramente no creo que sea la pareja ideal de Tony”, dijo entre muchas otras cosas. Aunque el actual concursante de ‘Supervivientes All Stars’ sacó la cara por su chica con frases como “ha sido la casualidad más bonita que me ha pasado”, Marta se quedó con lo que dijo Oriana y le respondió tajantemente.

La contundente reacción de Marta Peñate a las palabras de Oriana Marzoli

Cómo no iba a ser de otra forma, Marta Peñate no pudo quedarse callada ante los comentarios que hizo Oriana sobre ella y su relación y respondió con un vídeo en su canal ‘Los estados de Marta’. Aunque el capítulo estuvo centrado en el ‘house tour’ de su casa con Tony, la de canarias pronto respondió a la exnovia de su chico. “Me molesta que se hayan tocado temas sexuales”, comienza explicando refiriendose al video que grabaron los ex.

La influencer deja claro que el hecho de que su pareja se lleve bien con su exnovia no es lo que le molesta. Lo que siente como una falta de respeto es que Oriana se ría de ella o de su relación. “Entiendo que te haya podido sentar mal pero se hizo sin maldad”, le asegura Tony intentando calmar las aguas. En ese entonces, Marta también estaba enemistada con Mayka, otra ex de Tony, y prefirió dejar la fiesta en paz y no darle mucha más importancia al tema de Oriana. “No voy a entrar en una guerra con Oriana”, asegura tajante. Hoy en día, todos sabemos que eso no se cumplió.

Tony Spina rompe su amistad con Oriana Marzoli y se muestra tajante con ella y con su carrera televisiva

Para sorpresa de nadie, la cosa no quedó en un simple video y los encontronazos entre ellas fueron aumentando. Cada vez que coincidían en un plató, saltaban chispas entre ambas y no de las buenas. Pero la gota que colmó el vaso fueron las palabras que dijo Tony sobre Oriana en el videopodcast de ‘En todas las salsas’. El concursante de ‘Supervivientes All Stars' cargaba contra su expareja y la tachaba de ser una “fracasada laboralmente”.

Ya en ese momento todos se sorprendieron, pues lo último que sabían es que a pesar de que Marta y Oriana estaban en constante guerra, la venezolana y el italiano seguían manteniendo buena relación. Sin rodeo alguno, Tony explicaba lo que había sucedido. “He visto cosas hacia Marta que no me han gustado y yo tiro para casa”, admitía.

Oriana Marzoli recuerda su historia con Tony y opina de su relación con Marta Peñate

Tras todo este revuelo, Oriana aparece en Mediaset Infinity con un documental que marcaría un antes y después en su vida personal y laboral. ‘Inside Oriana’ se presentó como una docuserie en la que la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se abrió como nunca sobre los momentos más importantes de su vida. Entre ellos, su relación con Tony Spina. Aquí fue donde a Oriana se le acabaron las palabras bonitas hacia su expareja y admitió que lo tenían “atado con correa”.

La bronca más reciente de Marta Peñate y Oriana Marzoli

La enemistad de Marta y Oriana por tanto tiene un marcado principio pero no un final, o al menos todavía. La participación de Tony Spina en ‘Supervivientes All Stars’ ha hecho que ambas no dejen de encontrarse en plató donde no han parado de tener fuertes encontronazos desde el inicio del reality. La última, justo en el regreso de Marta de Honduras tras su romántica boda con Tony ¡No te pierdas nada!