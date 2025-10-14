Patri Pérez desvela si ha vuelto a tener otro ‘desliz’ con Lester Duque

Natalia Sette 14 OCT 2025 - 15:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela si ha vuelto a tener encuentros íntimos con Lester tras el divorcio

Lester Duque reconoce que ha querido volver con Patri Pérez en varias ocasiones

Compartir







Patri Pérez se reúne virtualmente con su amiga Yoli Claramonte para ponerse al día sobre sus vidas tras varios meses sin verse. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su vida sentimental e íntima tras su divorcio con Lester Duque y desvela si ha vuelto a tener otro ‘desliz’ con el canario estando separados.

No es la primera vez que Patri Pérez reconoce que tuvo un ‘desliz’ con Lester al acabar su matrimonio. Cuando anunció que estaba embarazada, sus redes sociales se llenaron de comentarios preguntando quién era el padre, pues hacía semanas que el divorcio con Lester era oficial. Fue en ese momento cuando confirmó que había pasado una vez separados. “Un día me dio la neura y pasó…”, le cuenta a Yoli. “Fue de despedida”, asegura entre risas la influencer.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque anuncian un gran cambio en su relación por el bien de sus hijos

Con toda esta información, Yoli se muere por saber si ese ha sido el único desliz de la catalana o se ha repetido en alguna ocasión. “Normalmente cuando estás embarazada la lívido te vuelve”, explica la exconcursante de ‘Gran Hermano’. Patri desvela cómo se ha sentido durante estos meses en el ámbito sexual y confiesa si ha vuelto a ‘caer’ con Lester Duque. Yoli, que no da crédito, admite que las recaídas con exparejas son bastante habitual. “Todas hemos tenido recaídas”, admite sin pelos en la lengua.

Patri Pérez habla de su vida íntima con Lester Duque tras el nacimiento de su hijo Río

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque desvelan cómo llevó su hijo Río la separación

Hablando del lívido sexual y las hormonas durante los meses de embarazo, las opiniones de Patri y Yoli se enfrentan. Por un lado, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ asegura que ella noto un subidón de lívido durante sus dos embarazos. Patri por su parte, reconoce que para ella ha sido al contrario y recuerda lo que le pasó cuando dio a luz a Río. “Con Río me pegué seis meses sin tener relaciones”, asegura la influencer dejando atónita a Yoli.

La conversación entre Yoli Claramonte y Patri Pérez no deja indiferente a nadie. Las influencers se abren para hablar de su vida privada y compartir con sus seguidores secretos de su vida sexual. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo comparte esta parte de ella, si no que recuerda cómo fueron los primeros meses tras el divorcio con Lester Duque ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!