Natalia Sette 07 OCT 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se sinceran con sus seguidores y comparten el paso que darán por el nacimiento de su hija

Patri Pérez preocupada porque se le adelante la fecha de parto de su segunda hija

Patri Pérez y Lester Duque se sientan juntos de nuevo ante la cámara para resolver todas las dudas de sus seguidores. Tras grabar juntos la revelación del nombre de su segunda hija en común, sus fans han llenado las redes sociales de ambos de preguntas sobre su relación. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablan abiertamente sobre cómo están las cosas entre ellos actualmente y anuncian un gran cambio en su relación por el bien de sus hijos.

La expareja, que anunciaba su divorcio el pasado marzo, ha aparecido juntos en varias ocasiones en el canal de Patri, ‘Renaciendo’. Debido a ello, sus seguidores no han parado de preguntar por el estado actual de su relación y por cómo están llevando la custodia compartida. Patri y Lester no dudan en responder a todas las preguntas y aprovechan para contar algo que dejará a toda su comunidad con la boca abierta. “Que sea lo que Dios quiera”, comienza diciendo Lester mientras intercambian miradas cómplices.

De cara al nacimiento de su hija Cala, Patri y Lester han tomado una decisión que cambiará el rumbo de su relación. “La niña va a necesitar mucho de Patri y el otro no para”, explica el influencer. Ambos son conscientes de lo difícil que va a ser encargarse de un bebé recién nacido y un niño de apenas dos años. Es precisamente por este motivo por el que el exmatrimonio da un giro de 180ºC a su relación. Ahora más que nunca necesitan estar unidos y fuertes por sus dos hijos. “Nos hemos necesitado siempre”, aseguran.

La decisión que han tomado Patri y Lester frente al nacimiento de su hija Cala

Desde que salieron juntos de 'La isla de las tentaciones', la pareja ha vivido en Lanzarote. La familia de Patri está en Barcelona y la de Lester en Gran Canaria. “Estamos solos en Lanzarote”, admite la influencer. A pesar de cómo acabaron las cosas entre ellos, la expareja ha logrado superar el bache y mantenerse unidos pensando siempre en el bienestar de sus hijos. Con sus pequeños en mente, Patri y Lester anuncian el paso que darán en su relación cuando Cala llegue al mundo.

Patri Pérez y Lester Duque se abren como nunca sobre su relación actual tras varios meses separados. Los que fueran participantes de 'La isla de las tentaciones' hablan sin rodeos sobre cómo llevan la custodia compartida de Rio, si se han planteado retomar la relación y qué cosas valorán más el uno del otro ahora que están separados. Ambos se sinceran también sobre la soledad que han sentido en este proceso y comunican una decisión que no dejará a nadie indiferente ¡No te pierdas nada!