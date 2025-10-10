Equipo mtmad 10 OCT 2025 - 14:45h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre cómo ha afectado su divorcio a su primer hijo, Río

Patri Pérez toma una importante decisión que cambiará su vida

Patri Pérez y Lester Duque aparecen juntos de nuevo para aclarar todo sobre su vida en común tras el divorcio y anunciar un gran cambio en su relación por el bien de sus hijos. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se reúnen una vez más y se sinceran sobre su mayor nexo de unión: sus hijos. Los padres de Río desvelan cómo llevó su hijo la separación y hablan de cómo imaginan la llegada de su segunda hija al mundo. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Después de que confesara su culpabilidad por no poder dedicar el tiempo suficiente a Río , la influencer retoma la conversación sobre la crianza de su primer hijo desde su separación con Lester. Respondiendo a las preguntas más repetidas de sus seguidores, los que fueran pareja se sinceran sobre cómo han notado a su pequeño desde el divorcio. “Es muy pequeño”, comenta la catalana. Río, de menos de dos años, ha pasado por la separación de sus padres a una edad especialmente temprana.

El primer hijo de los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ fue el gran motivo por el que Patri y Lester mantuvieron el contacto tras su divorcio, antes de conocer la noticia del embarazo. Ahora, meses más tarde y a la espera de su segunda hija en común, hablan por primera vez sobre el efecto que su separación ha tenido en Río. “Lo notó”, declara la influencer. A pesar de la seguridad en las palabras de Patri, el canario parece tener distintas opiniones al respecto. ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al vídeo!

Patri Pérez y Lester Duque hablan de los primeros meses tras su divorcio

Ahora que se encuentran tan cerca de conocer a su pequeña, los futuros padres por segunda vez están pasando mucho tiempo juntos. Sin embargo, los primeros meses después del anuncio de su separación fueron muy diferentes. “Yo me fui a Barcelona bastante tiempo”, explica la influencer. Tras el divorcio, la influencer puso tierra de por medio y ha querido explicar la situación a sus seguidores. “Estábamos fatal en aquel entonces”, añade Patri. ¡Haz click y entérate de todo!

Patri Pérez y Lester Duque se reúnen en un nuevo capítulo de ‘Renaciendo’, el canal de la catalana, para ponerse al día con sus seguidores sobre su relación actual. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre la crianza de sus hijos y cómo llevan la custodia de Río. Además, los influencers también desvelan si se han planteado retomar su relación y confiesan qué es lo que más valoran el uno del otro. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!