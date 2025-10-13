Natalia Sette 13 OCT 2025 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela si ha estado con otra persona tras su divorcio con Lester Duque

Patri Pérez y Lester Duque desvelan cómo llevó su hijo Río la separación

Patri Pérez trae a una invitada muy especial a su canal ‘Renaciendo’. Tras varios meses sin verse, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace una videollamada con Yoli Claramonte, exconcursante de ‘Gran Hermano’. Tras compartir con sus seguidores la decisión que tomó junto a Lester Duque por el bien de sus hijos, la influencer se sincera con Yoli sobre su vida sentimental e íntima y desvela si ha habido otro hombre después del canario.

A pesar de que Lester ha reconocido querer volver con Patri en varias ocasiones desde su divorcio, la expareja no ha regresado y siguen haciendo su vida por separado. En su videollamada con Yoli, Patri se abre sobre este tema y cuenta cómo fueron para ella los primeros meses divorciada. “No tuve nada de apoyo por su parte”, admite dejando a Yoli con la boca abierta. Viendo que su historia con Lester está más que superada, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ le pregunta por su vida sentimental.

“Me estabas hablando de muchos chicos”, reconoce Yoli sobre la última vez que se vieron. Patri estalla en carcajadas recordando aquel momento y desvela que justo después de ese encuentro fue cuándo se enteró de que estaba embarazada de nuevo de Lester Duque. “¿No conoces a algún papi de la escuela infantil?”, insiste Yoli. Patri, sin rodeos cómo siempre, contesta a la pregunta y habla abiertamente sobre su vida sexual tras el divorcio.

Patri Pérez se sincera sobre el ‘desliz’ que tuvo con Lester Duque

Hablando sobre su vida más íntima, Yoli le pide que le explique la cronología de su divorcio con Lester, pues la última vez que se vieron le hablaba de chicos y ya estaba separada. “Fue un desliz de cuando lo estas dejando con alguien”, reconoce Patri. Lo que claramente no se esperaba ninguno es que de ese ‘desliz’ surgiera Cala, su segunda hija en común. Yoli, que no sabía nada de esta historia, quiere saber si han habido más encuentros sexuales entre ellos tras el divorcio.

Patri Pérez y Yoli Claramonte hacen una videollamada tras meses sin verse. Las amigas se ponen al día sobre su vida y disfrutan del tiempo juntos. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla abiertamente sobre su vida sentimental actual, sobre cómo llevó los primeros meses tras la separación y si está dispuesta a conocer a alguien nuevo ¡No te pierdas nada dándole play al video!