Equipo mtmad 09 OCT 2025 - 13:01h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa que ha reflexionado mucho sobre reconciliarse con su expareja

Patri Pérez y Lester Duque se someten a una ecografía 5D y ven la cara de su bebé

Compartir







Patri Pérez y Lester Duque se reúnen para resolver las dudas más repetidas por parte de sus seguidores en esta etapa tan confusa, a la vez que especial, de sus vidas. El canario responde a todo sin tapujos y reconoce que ha querido volver con la catalana en varias ocasiones. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’, cada vez más cerca de conocer a su segunda hija, aprovechan para poner las cartas sobre la mesa y anunciar un gran cambio en su relación.

Después de haber compartido especiales momentos a la espera de su pequeña, como el emotivo anuncio del nombre de su bebé , los que fueran pareja se sientan juntos de nuevo para debatir sobre una posible reconciliación. El canario no se lo piensa dos veces y reconoce haber reflexionado en más de una ocasión sobre el tema. “Yo sí me lo he planteado”, anuncia sin pelos en la lengua. La creadora de contenido, sorprendida, escucha atenta lo que el padre de sus hijos tiene que decir.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez toma una importante decisión que cambiará su vida

Meses después del anuncio de su separación, Patri y Lester se encuentran sincerándose frente a la cámara sobre si han pensado en retomar su matrimonio. “Las cosas han cambiado”, comenta Lester haciendo referencia al momento en el que decidieron terminar su historia de amor. Con su bebé a punto de llegar al mundo, las emociones están a flor de piel y el canario reconoce haber estado dando muchas vueltas a su pasado con la catalana. ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al vídeo!

Patri Pérez y Lester Duque hablan del papel que juegan sus hijos en su relación

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez explica el significado de ‘Cala'

Lo que, sin duda, mantiene muy unidos a los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ es su primer hijo, Río, y su futura bebé en común. Desde que anunciaron la noticia de su divorcio y el consecutivo embarazo de la influencer, un gran tema a debatir para la expareja ha sido la crianza de sus hijos. “Nos gustaría que nuestros hijos crecieran con sus padres juntos”, confiesa Lester. Parece que sus pequeños juegan un papel importante a la hora de pensar en una reconciliación. ¡Haz click y entérate de todo!

En el nuevo capítulo de ‘Renaciendo’, Patri Pérez y Lester Duque se abren como nunca al reunirse para responder a todas las preguntas sobre su situación actual tras el divorcio. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ aclaran cuál es la relación que mantienen en el presente, además de confesar si se han planteado volver juntos. Los influencers hablan también acerca de la custodia de sus hijos y sobre cómo está llevando Río su separación. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!