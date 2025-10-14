La desgarradora carta de despedida de Sonia Monroy a su hermana: "Prometo cuidar de tus hijas"

Rocío Molina 14 OCT 2025 - 10:50h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha publicado una carta en la que se ha despedido de su hermana, fallecida de un cáncer terminal

Muere la hermana de Sonia Monroy a causa de un cáncer terminal

La muerte de la hermana de Sonia Monroy, víctima de un cáncer terminal ha sumido en un durísimo varapalo a la concursante de 'Supervivientes All Stars'. Esta sabía que la situación era muy delicada y aseguraba en '¡De viernes!' que estaba viviendo el peor momento de su vida. El perder a Mari Ángeles le ha sumido en la más absoluta de las tristezas y a ella le ha querido rendir un homenajes escribiendo una desgarradora carta.

Sonia Monroy vuelve a vivir la tragedia de cerca tras haber perdido anteriormente a dos hermanos Peter y Frank Monroy en dos accidentes de tráfico. La pérdida ahora de Mari Ángeles es un dolor que la actriz no logra ni explicar y era un desenlace del que se resistía a creer que pasaría. Sin embargo, en medio del momento más terrible en su vida, la concursante de 'Supervivientes All Stars' ha encontrado un propósito y es lo que le ha hecho saber a su hermana fallecida.

"A veces el destino no nos quita el camino… Solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar. No era en una isla donde debía seguir luchando, era contigo hermana, para tomarte la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera sus puertas para ti", ha comenzado escribiendo visiblemente dolida por una muerte cargada de dolor, aunque con el alivio de haber estado a su lado para despedirla.

Tu partida me ha destrozado, pero tu recuerdo será mi fuerza para seguir adelante. Prometo cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener", ha continuado.

Sus palabras no han quedado ahí y Sonia Monroy ha hecho referencia a los cuatro ángeles que están ya en el cielo y que han recibido a su hermana Mari Ángeles (sus padres y sus dos hermanos). "Vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos", escribe sobre uno de sus pilares fundamentales y el papel tan importante que tenía su hermana en su vida.

Después de destacar la personalidad de su hermana y cómo ha afrontado la enfermedad, Sonia Monroy ha elevado al cielo sus últimas palabras para decirle lo mucho que la quiere y lo que la va a echar de menos a partir de ahora. "Te querré por siempre hermana. Ahora ya descansas en paz", termina recalcando la fecha del 13 de octubre del 2025, uno de los días más duros por la muerte de una de las mujeres de su vida.